США разрешили индийской компании покупать подсанкционную российскую нефть, - Reuters

США разрешили индийской компании Reliance Industries Ltd в течение месяца покупать нефть у российского нефтяного гиганта "Роснефть", который попал под американские ограничения.

Агентство Reuters пишет, что пока о дате предоставления специального разрешения не сообщается. При этом журналисты, ссылаясь на данные компании Kpler, отмечают, что с 22 ноября, то есть момента, когда санкции США против "Лукойла" и "Роснефти" вступили в силу, Reliance получила около 15 партий российской нефти от "Роснефти".

"Это уже существующие сделки, которые выполняются с соблюдением санкций", - говорится в ответе Reliance на запрос журналистов.

Компания отметила, что 12 ноября по контракту с "Роснефтью" была загружена (для поставки в Индию) последняя партия нефти. Reliance будет перерабатывать российскую нефть, поступившую после 20 ноября, на своем заводе в Индии мощностью 660 000 баррелей в сутки.

В то же время Reuters со ссылкой на данные компании Kpler обращает внимание на то, что Reliance планирует получить по одному грузу российской нефти в декабре и январе от трейдера RusExport.

Вместе с тем, в целом Индия в декабре вероятно получит меньше российской нефти по сравнению с ноябрем. По данным провайдера данных LSEG, импорт "черного золота" из России в декабре, вероятно, составит в среднем 1,2-1,5 млн баррелей в сутки, что меньше, чем 1,77 млн баррелей в сутки в ноябре.

Индия отказывается от российской нефти

Президент США Дональд Трамп в начале августа заявил, что Индия откажется от покупки российской нефти. В то же время в середине сентября, несмотря на потепление в американо-индийских отношениях , нефтепереработчики Индии заявляли, что не собираются отказываться от российского сырья.

Ситуация изменилась после введения США санкций против "Лукойла" и "Роснефти". В ответ Индия взяла курс на постепенный отказ от российского "черного золота".

Вместе с тем в ноябре Индия рекордно увеличила импорт российской нефти. Как пояснили источники Reuters, многие нефтеперерабатывающие заводы пытались восполнить запасы до того, как американские санкции вступят в силу.

