Карина Бовсуновская

По словам главы администрации, ожидаются показательные действия и телевизионные сюжеты по "высылке" жителей Луганщины.

Жителей временно оккупированных территорий Луганской области без российских паспортов в 2026 году начнут выселять за пределы региона. Об этом заявил глава Луганской ОВА Алексей Харченко.

"31 декабря - последний день, когда согласно указанию Кремля, на оккупированных территориях еще действительны паспорта украинского образца, а также не признанные Россией за эти 11 лет документы образца так называемой "ЛНР". С 2026 года при отсутствии паспорта РФ или вида на жительство местное население станет целью для российских силовиков и пропаганды. В частности, ожидаются показательные действия и телевизионные сюжеты по "высылке" жителей Луганщины, которые не имеют российского гражданства", - отметил он.

Харченко добавил, что в разрушенных прифронтовых городах Луганщины нет интернета и мобильной связи, которые отключили россияне.

Видео дня

"Поэтому далеко не все, даже за три года, знают о преступных действиях бригад, занимающихся показательным восстановлением жилья. Конечно, соответствующая информация распространяется, но не так быстро. Поэтому в Лисичанске гастролеры-строители продолжают обворовывать квартиры в тех домах, где будто занимаются ремонтом", - подчеркнул чиновник.

Война в Украине - последние новости

Ранее экс-глава Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев объяснил, почему не стоит надеяться на мир с Россией в 2026 году. По его словам, чтобы достичь определенного мирного соглашения - должно быть согласие как минимум двух сторон вооруженного противостояния.

"Если мы говорим об определенной конструктивной позиции со стороны Киева, это очевидно, мы ищем пути, чтобы остановить это кровопролитие. Позиция Москвы диаметрально противоположная. Они стремятся получить соответствующие территориальные достижения или силой дипломатии, или силой российского оружия", - пояснил Селезнев.

В то же время заместитель командира Третьего армейского корпуса и подполковник ВСУ Максим Жорин высказался о попытках передать России части Украины без боя. Он отметил, что даже разговоры об этом недопустимы.

"Можем ли мы в Конституции передать территории? Нет. Те военные, с которыми я общаюсь, считают, что этого не может быть. Это называется государственная измена. Очевидно, что останавливаться надо. Останавливаться придется по той полосе, на которой мы будем стоять, но любые попытки, разговоры относительно официальной передачи хоть какой-то части наших территорий, об этом вообще не может идти речь", - отметил Жорин.

