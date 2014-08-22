Около 60 КамАЗов российской гуманитарки пересекли украинскую границу

Об этом пишет РИА "Новости".

Как уточняется, на территории Украины уже находятся около 60 грузовиков.

Кроме того, как сообщает агентство Reuters в Twitter, КамАЗы сопровождаются террористами.

Грузовики сопровождает небольшое число пророссийских повстанцев — Агентство Рейтер (@reuters_russia) 22 августа 201

Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин поставлен в известность о начале движения гуманитарной колонны в сторону Луганска.

Читайте такжеРФ должна договориться с террористами о безопасности гуманитарного конвоя - Госдеп СШАМежду тем, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отказался комментировать, на каком уровне было принято решение и обсуждалось ли это с украинской стороной и боевиками.