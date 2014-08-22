Около 60 КамАЗов российской гуманитарки пересекли украинскую границу
12:10, 22 августа 2014Политика
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Пятая часть грузовиков из гуманитарного конвоя РФ пересекла границу с Украиной.
Около 60 грузовиков уже в Украине / @ARothNYT Twitter
Об этом пишет РИА "Новости".
Как уточняется, на территории Украины уже находятся около 60 грузовиков.
Кроме того, как сообщает агентство Reuters в Twitter, КамАЗы сопровождаются террористами.
Грузовики сопровождает небольшое число пророссийских повстанцев
— Агентство Рейтер (@reuters_russia) 22 августа 201
Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин поставлен в известность о начале движения гуманитарной колонны в сторону Луганска.
Читайте такжеРФ должна договориться с террористами о безопасности гуманитарного конвоя - Госдеп СШАМежду тем, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отказался комментировать, на каком уровне было принято решение и обсуждалось ли это с украинской стороной и боевиками.
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