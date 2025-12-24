По словам эксперта, эти автомобили являются замечательными.

Опытный автомеханик назвал три самых надежных внедорожника, в которые не вошел Range Rover. В частности в тройку лидеров вошли такие модели, как Volkswagen, Toyota и Nissan, пишет Express.

Представитель Oly Autos Валид подчеркнул, что внедорожники японских производителей "захватили" этот сегмент, нанеся удар по более традиционным брендам.

"Возможно, моим личным фаворитом, номер один, безусловно, является VW Tiguan. Замечательные автомобили, настоящие SUV", - заметил эксперт.

Видео дня

В то же время специалисты WhatCar? говорят, что хотя Tiguan является "надежным", он не был молелью с самым высоким рейтингом в их опросе по надежности. Отмечается, что бензиновый Tiguan имеет рейтинг надежности 91,9%, а дизельный - чуть ниже, 88,1%.

По словам экспертов, Tiguan является более надежным, чем некоторые модели в этом сегменте, такие как Cupra Formentor, однако они говорят, что такие модели, как BMW X1 и Lexus NX 2014-2021 годов, могут быть лучше.

"На втором месте я бы поставил Toyota RAV4, очень надежный, не может подвести. А на третьем месте - Nissan X-Trail, отличный автомобиль, прочный, комфортный в управлении, идеальный вариант. Что касается SUV, я считаю, что японский рынок, вероятно, захватили Nissan, Toyota и другие. Но это были бы мои три варианта", - отметил Валид.

В Express напомнили, что RAV4 ранее получал высокую оценку от других экспертов, среди которых ведущий механик Скотти Килмер. Он предположил, что некоторые владельцы RAV4 могут проехать на своих автомобилях более 800 тысяч километров, ведь он "никогда не видел, чтобы они ломались".

В свою очередь эксперты WhatCar? говорят, что X-Trail может быть несколько неоднозначным, ведь некоторые владельцы сообщали о "незначительных проблемах".

"Читатели What Car? также высказали свое мнение о Nissan X-Trail. В общем, уровень надежности является неоднозначным: многие владельцы не имеют никаких проблем, а другие сталкиваются с многочисленными трудностями", - добавили специалисты.

В то же время, несмотря на то, что Range Rover является лидером рынка внедорожников, он не вошел в тройку самых надежных автомобилей по версии механиков. По информации WhatCar?, Range Rover Sport набрал 92,6% в опросе по надежности, что является лучшим результатом, чем у предыдущих моделей.

Другие советы автоэкспертов

Ранее эксперты назвали популярный роскошный внедорожник, которого следует избегать. По их словам, такой автомобиль имел неравномерную подачу мощности и не обеспечивал самую плавную езду.

Также стало известно, какие электромобили наименее надежны. Эксперты отметили, что в этот перечень вошли Chevrolet Bolt до 2022 года, 2025 Ford F-150 Lightning, Toyota Prius Prime 2023 и 2024 Tesla Cybertruck.

Вас также могут заинтересовать новости: