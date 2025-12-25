Дата 25 декабря одна из самых значимых для всего мира.

25 декабря - одна из важнейших дат для всей планеты. Христианский праздник сегодня объединяет миллиарды самых разных людей. Также об этой дате есть немало народных обычаев, которые дошли до нас с далеких времен.

Какой сегодня праздник церковный

Когда украинские православные еще пользовались староцерковным календарем, 25 числа чтили чудотворца Спиридона Тримифунтского, покровителя брака.

В 2023 году в Украине прошла реформа православного календаря. Теперь каждый знает, какой сегодня церковный праздник. Это, конечно,Рождество Христово, установленное в честь рождения Иисуса Христа.

Какой сегодня праздник в Украине

25 декабря - дата рождения таких наших выдающихся соотечественников: историка Ореста Левицкого, композитора Григория Веревки, писателя Евгения Кравченко и чемпиона по прыжкам в воду Алексея Середы.

Рождество - это официальный государственный праздник сегодня в Украине, в честь которого многие люди получат выходной на работе. Даже во время войны украинцы отмечают светлый праздник. Во многих городах установлены рождественские вертепы и проводятся праздничные мероприятия. Однако важно соблюдать комендантский час и не игнорировать воздушную тревогу.

Какой сегодня праздник в мире

По всей планете в эту дату празднуется Рождество. Это событие отмечают даже во многих не христианских государствах, например, в Японии и Южной Корее. Традиции празднования отличаются в разных странах, но в основном это обмен подарками и посещение ярмарки.

Известны также некоторые всемирные праздники сегодня - День тыквенного пирога, День благодарности повару, День каламбуров.

Какой сегодня праздник народный

Приметы повествуют о том, как рождественская погода указывает на будущее:

если показалось солнце, то январь будет ясным;

выпал снег - Новый год тоже будет снежным;

если ночью нет облаков, то лето будет очень жарким;

иней на деревьях предвещает хороший урожай пшеницы.

Украинцы столетиями отмечали Рождество с большим размахом. Для наших далеких предков это был праздник добра, большой радости и семейного тепла. Люди собирались за совместным ужином, готовили кутью и делились историями. Верующие посещали церковную службу, а дети исполняли традиционные колядки. Очень популярны в праздник 25 декабря рождественские колядки, которые могут исполнять как дети, так и взрослые.

Что нельзя делать сегодня

Неудачен сегодня праздник для негатива, конфликтов, плохих мыслей. Не стоит таить обиду или планировать месть. Нельзя работать и заниматься домашними делами, носить грязную одежду, рыбачить. Также церковь не одобряет гадания на Рождество, хотя в народе они популярны.

