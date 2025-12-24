По словам специалиста, все зависит от погодных условий.

Вблизи порта "Южный" произошел большой разлив подсолнечного масла, который распространился к берегам Одессы. Как отметил декан факультета естественных наук НаУКМА Евгений Хлобыстов в эфире "Киев24", масляная пленка исчезнет через неделю, но после этого будут вредные последствия.

"Масло имеет свойство капсулироваться и через примерно 5-7 дней мы будем видеть значительно меньшее количество масла, поэтому эта пленка будет тоже уменьшаться. Это зависит от нескольких факторов. Опять же, если мы абстрагируемся от того, где это произошло и какой объем вылива, то на это влияет погода, прежде всего", - подчеркнул он.

По словам эксперта, все зависит от того, будет ли тихое море или штормовое.

"На сегодня Черное море относительно достаточно спокойное. К сожалению, количество масла, которое будет вредить окружающей среде и будет иметь более негативный эффект. Я призываю к тому, что хотя бы с помощью дистанционного зондирования мы должны каким-то образом определить его источник и количество", - отметил Хлобыстов.

Разлив масла в Одессе - что известно

Как писал УНИАН, из-за атаки РФ в море попали тонны масла. Отмечается, что в результате массированных атак в последние дни по инфраструктуре порта "Южный" зафиксирована утечка растительного масла в акваторию.

"Первые двое суток после атаки порт находился под непрерывными обстрелами. В связи с этим работы по локализации утечки могли осуществляться лишь частично - исключительно в перерывах между воздушными тревогами с соблюдением требований правил безопасности для персонала", - сообщило государственное предприятие "Администрация морских портов Украины".

Также сообщалось, что в Одессе пытаются спасти сотни птиц, пострадавших из-за загрязнения моря маслом. К жителям города обратился директор Одесского зоопарка Игорь Беляков, который просит людей приносить птиц в зверинец.

"Дорогие друзья, вы все уже знаете, какая ужасная экологическая катастрофа произошла. Вследствие ударов РФ произошла утечка масла и сейчас на одесских пляжах очень много пострадавших птиц. Некоторые из них еще могут быть спасены - их достаточно большое количество. Поэтому прошу вас, если видите на пляже птицу, которая нуждается в помощи, которая залипла в масло, кладите в коробку и везите в зоопарк", - призвал он.

