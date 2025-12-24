'Гадючье логово': сын Байдена набросился с критикой на Украину

В прошлом Хантер Байден работал в украинской компании Burisma.

Сын бывшего президента США Хантер Байден назвал Украину "гадючьим логовом" из-за коррупции и раскритиковал отца за его политику на посту президента. Об этом он сказал в интервью для подкаста Шона Райана, которое цитирует New York Post.

Так, Хантер Байден раскритиковал "по-настоящему отвратительных" "лицемеров" в администрации президента Барака Обамы, которые вынудили его покинуть работу политического лоббиста из-за конфликта интересов - поскольку его отец Джо Байден стал вице-президентом при Обаме.

По словам Хантера, он помогал американским университетам взаимодействовать с американским правительством, в частности получать государственное финансирование. Но когда его отец стал вице-президентом, эту работу пришлось покинуть.

"И поэтому я фактически начал с нуля. Мне пришлось отстраиваться, и у меня не было никаких сбережений - у меня было три девочки, все они в то время учились в частной школе, и, знаете, у меня нет денег", - вспоминает Хантер.

В 2014 году он вошел в совет директоров украинской газовой компании Burisma Holdings, которая платила ему около 1 миллиона долларов в год, хотя Хантер не имел соответствующего опыта в этой области.

"Я был очень, очень наивным относительно того, каким гадючьим логовом является Украина. Какая абсолютная, скажем так, коррупция, которая до сих пор поражает. Это была абсолютно ошибка", - сказал он о работе в "Бурисма", "не из-за того, что я сделал что-то, чего стыжусь или что вызывает у меня конфликт, поскольку это касается того, что я делал для "Бурисма". А из-за политического положения, в которое это поставило нас всех".

В других частях интервью Хантер Байден жестко раскритиковал политику своего отца, когда тот уже стал президентом США в 2021 году. В частности он прошелся по темам миграции и вывода войск из Афганистана.

Хантер Байден и компания Burisma: что надо знать

Известный многочисленными скандалами Хантер Байден, сын на тот момент вице-президента США, занимал должность члена совета директоров украинской энергетической компании Burisma Holdings с 2014 по 2019 год, получая за это значительное вознаграждение. Эту должность он получил в период, когда его отец Джо Байден возглавлял внешнюю политику в отношении Украины в администрации Обамы, что вызвало вопросы о потенциальном конфликте интересов и возможном использовании политического статуса семьи для бизнес-возможностей.

Сам Хантер заявлял, что он не обсуждал деятельность в Burisma со своим отцом и что его роль была скорее консультативной, чем операционной. Компания объясняла его назначение тем, что его имя могло способствовать повышению международного имиджа Burisma и развитию бизнеса на американских рынках.

Должность Байдена-младшего в Burisma вызвала широкую политическую реакцию в США, особенно среди консервативных законодателей, которые видели в этом возможное несправедливое преимущество и конфликт интересов из-за связи с чиновником высокого ранга. Однако прямые доказательства влияния на политику США не были установлены.

Дело Burisma стало темой политических споров, в частности в 2019 году привело к попыткам использовать эту историю в политической борьбе между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом в президенты Джо Байденом. Во время президентской кампании и в ходе попытки импичмента Трампа звучали утверждения о давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского с требованием возобновить расследование против компании Burisma и роль Хантера Байдена в ее работе.

