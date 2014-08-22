СНБ США: российский гумконвой в Украине является поводом для дальнейшей эскалации со стороны России

Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь СНБ США Кэтлин Хайден (Caitlin Hayden).

"Сегодня, в нарушение ранее принятых обязательств и международного права, российские военные автомобили, окрашенные так, чтобы выглядеть гражданскими грузовиками, ворвались в Украину. В то время, как небольшое количество этих транспортных средств было проверено украинскими таможенниками, большинство транспортных средств не были проверены никем, кроме России. Мы осуждаем действия России, за которые она несет дополнительные последствия", - заявила Хайден.

Представитель Совбеза США отметила, что сегодняшнее решение России отправить транспортные средства и персонал без Международного Комитета Красного Креста и без разрешения украинской власти "лишь усиливает опасения международного сообщества относительно истинных целей России".

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"Важно помнить, что Россия, якобы хочет облегчить гуманитарную ситуацию, которую она создала сама, и которая привела к смертям тысяч, в том числе, 300 невинных пассажиров рейса MH17. Если Россия действительно хочет облегчить гуманитарную ситуацию в Восточной Украине, она может сделать это сегодня путем прекращения поставок оружия, техники и бойцов. Это грубое нарушение Россией суверенитета Украины и ее территориальной целостности. Россия немедленно должна забрать свои транспортные средства и персонал с территории Украины", - заявила она.

В СНБ США отметили, что в то время, как российские автомобили нарушают суверенитет Украины, Россия "удерживает масштабные военные силы на украинской границе, которые способны вторгнуться в Украину в очень короткие сроки".

"Она неоднократно стреляла по территории Украины и послала постоянно увеличивающийся поток военной техники и бойцов в Украину. В результате, международное сообщество глубоко обеспокоено тем, что действия России сегодня является лишь поводом для дальнейшей российской эскалации конфликта", - заявила Хайден.

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В этой связи она напомнила, что России отрицала присутствие своих военных в Крыму и только позже признала их роль в аннексии этой части Украины.

Представитель СНБ США подтвердила, что МККК не "сопровождает транспортные средства и не играет никакой роли в управлении миссией, что было условием, на которую согласились все стороны".

Кроме того, согласно условиям договора, миссия должна быть реализована путем отправки небольшого числа проверенных грузовиков, которые после разгрузки должны были вернуться в Россию в течение 24 часов.

"Но это не то, что происходит. Мы, как и правительства по всему миру, говорили, что Россия не имеет права отправлять транспортные средства, людей, грузы любого типа в Украину, то ли под видом гуманитарных конвоев то ли любого другого повода, без специального разрешения правительства Украины", - сказала Хайден.