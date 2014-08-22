Порошенко предлагает РФ вернуть ситуацию с гуманитарным грузом в рамки международного права

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«Президент сообщил, что по его поручению министр иностранных дел Павел Климкин и глава Администрации Президента Борис Ложкин связались со своими российскими визави, «донесли нашу обеспокоенность и предложили вернуть ситуацию в поле международного права», - говорится в сообщении.

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Порошенко заявил, что Украина обеспокоена ситуацией вокругроссийского конвоя, который зашел на территорию Украины, прежде всего, безопасностью, за которую взялись отвечать Российская Федерация и террористы.

Также в сообщении говорится, что на встрече в Киеве с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом глава государства отметил: «Мы сделаем все возможное для того, чтобы это не привело к более тяжелым последствиям».

Порошенко отметил, что Украина несколько дней назад передала свой гуманитарный груз Международному Комитету Красного Креста. Представители таможенной и пограничной служб были направлены в российский пункт пропуска «Донецк» с поручением о разрешении на допуск грузов гуманитарной колонны из России под эгидой и в сопровождении Красного Креста. Сегодня, сказал президент, эти договоренности были нарушены, российская сторона приняла решение пренебречь ими и в одностороннем порядке отказалась от участия Красного Креста.

Президент отметил, что Украина выполнила все принятые на себя обязательства, 35 российских машин было оформлено. По его словам, единственный фактор, который мешал Красному Кресту выполнять гуманитарную миссию, - это обстрелы дорог со стороны террористов, по которым должна была двигаться помощь для Луганска. «Красный Крест не получил от террористов подтверждения гарантии прекращения огня», - сообщил глава государства. Вместо этого, сказал президент, по имеющейся информации, колонна из свыше 100 автомобилей зашла на территорию Украины без таможенного досмотра, пограничного оформления и сопровождения Международного Красного Креста, что является вопиющим нарушением международного права.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 августа, власти России без согласования с Украиной и Международным комитетом Красного Креста решили отправить колонну грузовиков с так называемой «гуманитарной помощью» в Луганск.

После этого СМИ сообщили, что российские грузовики пересекли российско-украинскую границу через украинский контрольно-пропускной пост "Изварино", который находится под контролем пророссийских боевиков.

Председатель СБУ Валентин Наливайченко назвал въезд российской колонны прямым военным вторжением России на территорию Украины: “Мы называем это прямым вторжением под циничным прикрытием Красного Креста. Это военные автомобили, это военнослужащие с документами прикрытия. Там в роли водителей находятся военные, обученные на конвойные функции, на управление боевыми машинами, танками и артиллерией. Транспорт из этой колонны будет применен для перевозки артиллерии, а значит, против мирного населения”.