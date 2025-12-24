Но снега 25 декабря не ожидается.

Рождество в Украине, 25 декабря, будет морозным. Ночью температура упадет до -7°...-12°, а днем по всей стране ожидается -2°...-6°. Только в Крыму и на Закарпатье температура повысится до 0°...+2°. Ожидается переменная облачность, без осадков, а довольно ощутимый ветер усилит ощущение холода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью -10°, днем -2°.

Во Львове в четверг будет переменная облачность. Ночью -10°, днем -2°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью -10°, днем -2°.

В Ривне завтра переменная облачность, ночью -10°, днем -2°.

В Тернополе 25 декабря ночью будет -10°, днем -2°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью -10°, днем -2°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью -10°, днем -2°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -6°, днем +2°, переменная облачность.

В Черновцах в четверг - переменная облачность, ночью -10°, днем -2°.

В Виннице завтра будет -9°...-2°, переменная облачность.

В Житомире в четверг ночью будет -10°, днем -2°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -10°...-2°, переменная облачность.

В Черкассах сегодняа будет ночью -9°, днем -2°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -9°, днем -2°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха -9°...-2°.

В Одессе 25 декабря - переменная облачность, температура ночью -8°, днем 0°.

В Херсоне в четверг ночью будет -8°, днем 0°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью -8°, днем 0°.

В Запорожье температура ночью -9°, днем -2°, переменная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -10°, а днем -2°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью -11°, днем -3°.

В Днепре температура ночью будет -9°, днем -2°, переменная облачность.

В Симферополе в четверг будет переменная облачность, -6°...+2°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью -10°, днем -5°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью -11°, днем -5°.

25 декабря - какой праздник, приметы погода

25 декабря - Рождество Христово. По приметам, если погода этот день ясная и морозная, то будет хороший урожай.

