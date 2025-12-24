Рождество в Украине, 25 декабря, будет морозным. Ночью температура упадет до -7°...-12°, а днем по всей стране ожидается -2°...-6°. Только в Крыму и на Закарпатье температура повысится до 0°...+2°. Ожидается переменная облачность, без осадков, а довольно ощутимый ветер усилит ощущение холода. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью -10°, днем -2°.
- Во Львове в четверг будет переменная облачность. Ночью -10°, днем -2°.
- В Луцке будет переменная облачность, ночью -10°, днем -2°.
- В Ривне завтра переменная облачность, ночью -10°, днем -2°.
- В Тернополе 25 декабря ночью будет -10°, днем -2°, переменная облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью -10°, днем -2°.
- В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью -10°, днем -2°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -6°, днем +2°, переменная облачность.
- В Черновцах в четверг - переменная облачность, ночью -10°, днем -2°.
- В Виннице завтра будет -9°...-2°, переменная облачность.
- В Житомире в четверг ночью будет -10°, днем -2°, переменная облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут -10°...-2°, переменная облачность.
- В Черкассах сегодняа будет ночью -9°, днем -2°, переменная облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет -9°, днем -2°, переменная облачность.
- В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха -9°...-2°.
- В Одессе 25 декабря - переменная облачность, температура ночью -8°, днем 0°.
- В Херсоне в четверг ночью будет -8°, днем 0°, переменная облачность.
- В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью -8°, днем 0°.
- В Запорожье температура ночью -9°, днем -2°, переменная облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -10°, а днем -2°, переменная облачность.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью -11°, днем -3°.
- В Днепре температура ночью будет -9°, днем -2°, переменная облачность.
- В Симферополе в четверг будет переменная облачность, -6°...+2°.
- В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью -10°, днем -5°.
- В Северодонецке - ясно, температура ночью -11°, днем -5°.
25 декабря - какой праздник, приметы погода
25 декабря - Рождество Христово. По приметам, если погода этот день ясная и морозная, то будет хороший урожай.