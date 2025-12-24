Генерал оценил роль истребителей F-16 в системе ПВО Украины

Он также прокомментировал вопрос производства средств для защиты украинского неба.

Истребители F-16 являются эффективными в борьбе с аэродинамическими целями, которыми являются вражеские крылатые ракеты. Но есть вопросы относительно наличия ракет "воздух-воздух" и их поставки, а также – летного состава.

Такое заявление сделал в интервью "Украинскому Радио" основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко. По его словам, нужно выводить пилотов на переобучение на другие самолеты.

"Мы видим, насколько эффективно F-16 отработали и уничтожили почти все вражеские цели. Истребители – это составляющая системы ПВО по крылатым ракетам, и она наиболее эффективна: скорость по цели, бортовое оружие применяется. Отдельный вопрос стоит по уничтожению беспилотных ударных аппаратов с участием авиации. Лучше применять здесь мобильные группы, если позволяют высоты. А еще лучше дроны-истребители", – акцентировал он.

Эксперт также объяснил разницу между противовоздушной обороной (ПВО) и противоракетной обороной (ПРО). К ПВО относятся силы и средства, уничтожающие аэродинамические цели противника, к которым относятся самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотные аппараты. В то же время противоракетная оборона – это силы и средства, которые работают по баллистическим ракетам.

Говоря о производстве средств ПВО в Украине, Романенко отметил, что еще с советских времен здесь не было предприятий и научных разработок для разработки средств противовоздушной обороны, зенитно-артиллерийских, зенитно-ракетных комплексов ближнего/малого, среднего и дальнего действия. Вся база остается на территории страны-агрессора РФ.

"Межконтинентальные ракеты изготавливались в Днепре. Самолеты – на заводе Антонова. Была во времена независимости сформирована военно-научная структура. У нас работают над тем, чтобы сформировать предприятие, способное это делать. Было противодействие врага нашим ракетным программам разработки ракетных комплексов небольших, межконтинентальных, оперативных, тактических "земля-земля". И эта работа продолжается", – продолжил генерал-лейтенант в отставке.

По словам Романенко, сейчас разрабатываются ЗРК, которые были бы способны работать по баллистическим ракетам. Он пояснил, что речь идет о "пути формирования производственных, военно-научных коллективов, которые этим занимаются".

"10, 20 лет назад разрабатывали такие подходы и угрозы в системе действия "земля-земля", "земля-воздух", "корабль-корабль", "земля-берег-корабль", чтобы иметь универсализм. И это сейчас срабатывает. Это касается ракетных комплексов "земля-земля", производства ракет, дронов, "Нептун", "Фламинго", "Паляниця"", – констатировал он.

Украинское оружие

СМИ сообщали, что Украина планирует создать собственный аналог реактивной артиллерийской системы HIMARS. Отмечается, что это будет единая универсальная платформа для запуска различных типов ракет. Комплекс находится на этапе разработки.

Также в Украине уже работает новая универсальная "дронобойка" с искусственным интеллектом, которая способна сбить более 100 дронов без перезарядки. Предполагается, что она может работать по вражеским "Шахедам", которыми оккупанты терроризируют украинские города.

