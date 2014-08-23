Чуркин заявил, что "гумконвой" едет под охраной террористов

Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин, передает Радио Свобода.

"Трасса для российского конвоя тщательно охраняется местными силами самообороны (боевиками, - Ред.). Мы надеемся, что конвой придет к месту назначения и при содействии Международного комитета Красного Креста будет распределен нуждающемуся населению", - отметил Чуркин.

А такое большое количество грузовиков, из которых состоит "гуманитарный конвой", Чуркин объяснил необходимостью иметь запас на случай поломки.

"Иногда мы имеем вещи для поддержки. При перевозке большого количества груза, который вы хотите поставить, некоторые грузовики с детским питанием поломались, поэтому вы должны иметь запасные грузовики для доставки этого груза. Когда едет 280 грузовиков, возможно это имеет смысл, чтобы иметь несколько пустых машин, но я не знаю, если это действительно так в этом случае", - попытался объяснить постпред России при ООН.

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Напомним, во время разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, Путин заявил, что после "очевидных провокаций" со стороны Украины, Россия решила направить "конвой" по его назначению.

Пентагон осуждает вхождения российского "гуманитарного конвоя" в Украину и требует немедленно отвести грузовики и персонал с ее территории.