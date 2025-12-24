Такая деятельность дает возможность России затягивать войну.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что данные от некоторых субъектов космической разведки из Китая были использованы Россией с целью нанесения ударов по украинским энергетическим объектам.

Об этом глава государства написал в социальной сети Facebook по итогам доклада от руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко.

"Фиксируем увеличение связей России с теми субъектами в Китае, которые могут предоставлять данные космической разведки. К сожалению, были корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по соответствующим объектам энергетики. Рассматриваем такие случаи как деятельность, которая позволяет России затягивать войну и делать подходы к дипломатии менее серьезными", - подчеркнул Зеленский.

Как добавил глава государства, по этому поводу будет и в дальнейшем вестись разговор с партнерами Украины.

Китай и Россия - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский отмечал, что Китай имеет влияние на Россию, но не использует его из-за экономического и дипломатического противостояния с США. Таким образом, Китаю невыгодно, чтобы война России против Украины прекратилась.

Также президент Украины отметил, что Китай не заинтересован, чтобы Украина одержала победу в войне, которую начали россияне, поэтому и поддерживает Россию.

"Я действительно ничего не знаю о пакетах вооружения. Но я знаю одно - Китай помогает России. Не помогает Украине. Не заинтересован в нашей победе, и не заинтересован в поражении России", - отметил Зеленский.

