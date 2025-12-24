Сочельник не повод для России не обстреливать города: враг ударил по нескольким областям

В частности, под обстрелами была Черкасская, Черниговская, Харьковская области.

Россия обстреляла сегодня несколько областей Украины, в частности, Черниговскую, Харьковскую, Черкасскую, удары направлены по энергетическим объектам.

Чернигов

В Telegram АО "Черниговоблэнерго" сообщило, что в результате российских обстрелов повреждены несколько важных энергообъектов в Черниговском районе.

"Обесточены абоненты города Чернигова и ряда населенных пунктов Черниговского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при улучшении ситуации с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам.

В Черниговском городском совете сообщили, что российская армия ударила сегодня ориентировочно в 16:00. "Вражеский беспилотник попал в боковую стену шестого этажа многоквартирного жилого дома. В результате удара возникло возгорание в квартире, которое оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС", - сказано в сообщении. Отмечается, что пострадавших нет.

В сообщении сказано, что в доме, куда произошел прилет, а также в здании общежития, расположенного рядом выбиты окна. Кроме того, повреждены две машины, которые загорелись во время удара.

"Принимаются меры для проведения первоочередных аварийно-восстановительных работ. В частности, планируется закрытие периметра поврежденных домов OSB-плитами, чтобы сохранить тепло в домах, учитывая низкую температуру воздуха", - отмечают в горсовете.

Черкассы

Руководитель Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил в Telegram, что Сочельник в Черкасской области начался с вражеской атаки. "Силами и средствами ПВО обезврежена российская ракета в Черкасском районе. Есть один травмированный. К счастью, не тяжелый", - добавил он.

Отметил, что, по предварительным данным, взрывной волной повреждены учебное заведение, гаражный кооператив, местное кладбище. Обследование территории продолжается.

Некоторые СМИ писали о попадании в ТЭЦ, но официального подтверждения этому нет.

Харьков

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что Россия ударила по пригороду Харькова.

Он отметил, что один человек погиб, а также 13 человек ранены. Всех пострадавших госпитализировали. Медики обеспечивают всю необходимую помощь.

Ситуация в энергетике: последние новости

Как сообщал УНИАН, компания ДТЭК по всей Европе ищет оборудование для восстановления тепловых электростанций.

Генеральный директор ДТЭК Максима Тимченко в интервью Bloomberg сказал, что по всей Европе ищут оборудование для скорейшего восстановления украинских электростанций.

Тимченко отметил, что сейчас самое важное это системы противовоздушной обороны, поиск использованного оборудования для восстановления энергообъектов, а также финансирование для приобретения оборудования.

