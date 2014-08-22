НАТО осуждает вторжение российского конвоя в Украину

Об этом говорится в обнародованном сегодня заявлении Рассмусена, которым располагает УНИАН.

"Я осуждаю вхождение так называемого гуманитарного конвоя на украинскую территорию без согласия украинской власти и без участия Международного комитета Красного креста. Это вопиющее нарушение Россией международных обязательств, в том числе, достигнутых недавно в Берлине и Женеве и является дальнейшим нарушением территориальной целостности Украины Россией", - отметил генсек.

Расмуссен заявил, что такие действия российской власти только еще больше усугубляют кризис в регионе, который, по его словам, собственно вызвала и поддерживает РФ.

Он отметил, что нарушения международных принципов оказания гуманитарной помощи вызывает вопрос, хотела ли Россия на самом деле оказать гуманитарную помощь мирным жителям или поддержать вооруженных сепаратистов.

Расмуссен также отметил, что Россия продолжает обстреливать украинскую территорию, пересылать оружие боевикам и наращивать свое военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

Читайте такжеВ Иловайске воюют кадровые российские военнослужащие - СНБО"Вместо того, чтобы уменьшить напряжение, Россия продолжает обострять ситуацию, несмотря на усилия международного сообщества найти политическое решение кризиса. Это может привести лишь к дальнейшей изоляции", - заявил генсек и призвал избежать дальнейших провокаций, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине и предпринять реальные шаги, направленные на решение сложившейся опасной ситуации с уважением к украинскому сувернитету и международному праву.