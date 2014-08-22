Военные обещают реагировать, если найдут в конвое РФ "негуманитарные" предметы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Если будут действия, которые выходят за рамки предоставления международной помощи, хотя они уже сейчас нарушены, и в содержании этого конвоя будут обнаружены другие негуманитарного характера предметы или снаряжение - будет другая реакция», - подчеркнул спикер СНБО.

Читайте такжеВ Луганск заехало 16 грузовиков гуманитарного конвоя РФ (фото)

На вопрос, какова будет реакция украинских военных, Лысенко ответил: «Посмотрим…».

Он добавил, что «сейчас главная реакция – не спровоцировать конфликт».