Военные обещают реагировать, если найдут в конвое РФ "негуманитарные" предметы
19:02, 22 августа 2014Политика
0 0
Украина не будет провоцировать конфликт с российским «гуманитарным конвоем», однако если он будет перевозить посторонний груз, будет другая реакция.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Если будут действия, которые выходят за рамки предоставления международной помощи, хотя они уже сейчас нарушены, и в содержании этого конвоя будут обнаружены другие негуманитарного характера предметы или снаряжение - будет другая реакция», - подчеркнул спикер СНБО.
Читайте такжеВ Луганск заехало 16 грузовиков гуманитарного конвоя РФ (фото)
На вопрос, какова будет реакция украинских военных, Лысенко ответил: «Посмотрим…».
Он добавил, что «сейчас главная реакция – не спровоцировать конфликт».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter