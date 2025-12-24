Чего ждать от доллара и евро в первые дни 2026 года: прогноз банкира до 4 января

Межбанковский валютный рынок может находиться в состоянии активных колебаний, однако они будут иметь технический характер.

Конец 2025 года и начало 2026-го валютный рынок будет встречать в относительно спокойной конъюнктуре. Ожидаемый разрыв между спросом и предложением на валюту составит около 10-15%, что не создаст чрезмерного давления на курс.

В комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что Нацбанк по-прежнему будет контролировать ситуацию через объем валютных интервенций.

"Признаком стабилизации является и инфляционная динамика. В ноябре годовая инфляция снизилась до 9,3%, и до конца года ожидается ее удержание ниже 10%. Учетная ставка на уровне 15,5%, которая сохраняется с марта 2025 года, - дополнительный стимул для стабильности гривны, а затем совокупно эти факторы будут формировать относительно прогнозируемую курсовую картину", - сказал банкир.

Видео дня

По его словам, межбанковский валютный рынок может находиться в состоянии активных колебаний, однако они будут носить технический характер и без резких скачков - курсы будут колебаться в пределах допустимых коридоров.

Лесовой добавил, что на наличном рынке обменники будут ориентироваться на межбанк, прежде всего в части курса покупки. Курс продажи может меняться в зависимости от спроса, но без резких перекосов. Отсутствие ажиотажа снижает вероятность расширения спреда более 0,5-0,7 грн.

"Официальный курс доллара по результатам 2025 года, по прогнозам, составит 41,8-42,4 грн, что означает минимальный годовой рост - ниже 1%, что доказывает большую привлекательность гривневых инструментов сохранения средств", - отметил банкир.

Курс евро будет зависеть от глобальных рынков и динамики гривны к доллару. Ожидаемый диапазон для евро - 49-49,6 грн при соотношении доллар/евро на уровне 1,16-1,17. При необходимости НБУ может активнее использовать интервенции в евро.

Основные показатели валютного рынка с 29 декабря по 4 января, по прогнозу эксперта, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,8-42,4 грн/долл. и 48,5-49,75 грн/евро (на межбанке) и 41,8-42,6 грн/долл. и 48,5-49,75/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

справка Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Окончил Киевский государственный экономический университет в 1998 году по специальности "Финансы и кредит". Магистр экономических наук. Работает в банковском секторе с 1997 года.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 25 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,15 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 5 копеек.

По отношению к евро гривня также несколько ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 49,68 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 4 копейки. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса евро в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: