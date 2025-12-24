В Румынии разоблачили мошенников, которые помогали россиянам получить паспорта ЕС

Чтобы избежать санкций и получить возможность ездить в Европу россияне массово получали румынские паспорта.

Россияне избегают санкций и получают "европейское гражданство" по поддельным румынским документам. Об этом говорится в публикации Le Monde.

Издание пишет, что с момента полномасштабного вторжения в Украину сотни граждан России мошенническим путем получили гражданство Румынии. Таким образом они пытаются обойти санкции или жить в Европейском Союзе.

По данным авторов, на фоне сокращения населения Румынии, которое продолжается с 1989 года, и выезда граждан в другие страны ЕС, небольшой муниципалитет Варфу Кимпулуй удвоил численность населения в течение десятилетия. Он вырос с 3420 жителей в 2011 году до более 7000 в 2021 году.

"В этом городе на севере страны, вблизи Украины, почти 10 000 человек было зарегистрировано для голосования в 2024 году, но некоторые избирательные участки зафиксировали лишь 2% явки на муниципальных выборах, состоявшихся в июне того же года", - говорится в статье.

Это вызвало подозрения у центральной власти. В ноябре 2024 года десятки рейдов разоблачили мошенничество: никакого бума экономики или бэби-бума не было, но почти 10 000 граждан Молдовы, Украины и России мошенническим путем получили румынские документы, удостоверяющие личность, установив фиктивные адреса в Вирфу Кампулуй, иногда без предварительного согласия владельцев недвижимости. Эти фальшивые документы, которые якобы изготавливались годами в обмен на взятки, как сообщается, были выданы должностными лицами двух отделов ЗАГС при соучастии местных жителей.

По оценкам властей, более 18 700 выходцев из бывшего СССР имеют в Румынии фиктивные адреса, а некоторые из них уже получили румынские паспорта: "По информации журналистских расследований и судебных источников, в некоторых случаях россияне даже присваивали лица погибших на фронте украинских военных".

Издание подчеркнуло, что существует массового легального получения румынского гражданства. Там с 1991 года действует процедура "восстановления" гражданства для тех, кто может доказать, что его предки родились или проживали на территориях бывшего Королевства Румыния в период 1918-1940 годов. К таким территориям относятся современная Молдова и отдельные регионы Украины, в частности часть Одесской и Черновицкой областей. Поскольку многие архивы были уничтожены во время Второй мировой войны и в советский период, мошенники без особых трудностей "придумывают" семейные истории - например, что бабушка клиента якобы родилась в Черновцах или Кишиневе во времена, когда эти территории принадлежали Румынии.

Как пишет газета, в Румынии там сформировались организованные группы, которые используют пробелы в административной системе для оформления фальшивых документов. Они действуют открыто и активно продвигают свои услуги: в соцсетях массово появляется реклама для русскоязычной аудитории с предложениями "европейского гражданства". Такие агентства обещают комфортную жизнь в странах ЕС и предлагают посодействовать в получении румынского паспорта за сумму от 4 до 7 тысяч евро, иногда даже с сезонными, рождественскими скидками.

Генеральная прокуратура Румынии сообщила о разоблачении преступной группы, созданной в 2022 году, которая состояла из семи граждан Украины и сотрудничала с местными адвокатами и чиновниками. Только в течение 2025 года они подали более 900 заявлений на получение румынского гражданства по поддельным документам.

Ограничения въезда россиян в ЕС

Напомним, что в рамках очередного пакета санкций страны Евросоюза будут пытаться ограничить выдачу россиянам Шенгенских виз. Ведь несмотря на войну многие россияне имеют возможности свободно передвигаться в ЕС с целью работы или отдыха.

Однако в последнее время страны ЕС с осторожностью выдают визы россиянам, сокращая при этом разрешения на пребывание. Венгрия, как дружественная к России страна, продолжает свободно выдавать разрешения, однако венгерские визы не открывают россиянам границ других стран.

