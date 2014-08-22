Россия сама отказалась проводить проверку "гумконвоя" - зампосла Украины в ООН
21:57, 22 августа 2014Политика
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Украинские пограничники начали проверку грузовиков, однако потом Россия просто не стала дожидаться конца проверки.
REUTERS
Об этом заявил заместитель представителя Украины в ООН Александр Павлюченко, передает радио ООН.
По словам заместителя посла, еще в четверг украинские пограничники начали проверку грузовиков, и десятки из транспортных средств прошли таможенный контроль.
Читайте такжеСША требуют от России немедленно забрать «гуманитарный конвой» из Украины Однако потом российская сторона не стала дожидаться окончания проверок и приняла одностороннее решение о следовании автоколонны на территорию Украины.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, чтобыл вынужден дать команду на вторжение "конвоя" в Украину из-за "проволочек" в оформлении груза.
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