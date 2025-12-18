Пышные ленивые вареники не требуют особых навыков готовки.

Среди украинских блюд один из самых любимых в народе считаются вареники. Пожалуй, нет украинца, который их бы не хотел. Но не всем хватает времени, чтобы вымесить тесто и подготовить начинку.

К счастью, существует упрощенный вариант знаменитого лакомства. Зная, как приготовить ленивые вареники, вы сможете слепить целую гору изделий всего за 20 минут. Такой завтрак обожают дети, а родители ценят его за простоту и дешевизну.

Ленивые вареники с творогом сладкие

Для небольшой семьи количество ингредиентов можно уменьшить вдвое. Вкуснее всего блюдо получается с влажным творогом высокой жирности.

Полный список продуктов:

400 граммов творога;

6 столовых ложек муки;

2 яйца;

4 чайные ложки сахара;

щепотка соли;

сметана, сгущенное молоко, фрукты для подачи.

В большой миске смешайте ложкой до однородности творог, яйца, сахар и соль. Вмешайте муку и приготовьте плотное, густое, не очень липкое тесто. Её может понадобиться больше, но не стоит добавлять слишком много, иначе в готовом блюде не будет ощущаться творог.

Скатайте массу в длинные и тонкие колбаски. Острым ножом нарежьте тесто на отдельные небольшие ломтики. На плите доведите до кипения воду в кастрюле. Опускайте ленивые вареники с творогом и сразу перемешайте, чтобы не прилипли до дна. Дождитесь, пока они всплывут на поверхность, варите ещё 1 минуту и достаньте шумовкой. Подают блюдо обычно со сметаной, ягодами или сладкими соусами.

Если остались лишние вареники, их можно заморозить и положить в морозилку.

Ленивые вареники с картошкой

Для этого блюда вам понадобится картофельное пюре. Можно приготовить его сейчас или взять вчерашнее.

Список ингредиентов:

350 граммов картофеля;

1 яйцо;

5-6 столовых ложек муки;

1 столовая ложка сливочного масла;

перец и соль по вкусу.

Картофельное пюре подогрейте, вмешайте в него яйцо и кусочек масла. Добавляйте муку по одной ложке, пока тесто не станет густым, податливым и немного липким. Размешайте массу до однородности, чтобы не было комочков.

Сформируйте колбаски и нарежьте ножом на отдельные изделия. Варите ленивые вареники в подсоленном кипятке при постоянном помешивании, пока они не всплывут. Затем готовьте еще примерно 4 минуты и достаньте из кастрюли. Подавать блюдо рекомендуется со сметаной и жареным луком.

