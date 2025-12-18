Среди украинских блюд один из самых любимых в народе считаются вареники. Пожалуй, нет украинца, который их бы не хотел. Но не всем хватает времени, чтобы вымесить тесто и подготовить начинку.
К счастью, существует упрощенный вариант знаменитого лакомства. Зная, как приготовить ленивые вареники, вы сможете слепить целую гору изделий всего за 20 минут. Такой завтрак обожают дети, а родители ценят его за простоту и дешевизну.
Ленивые вареники с творогом сладкие
Для небольшой семьи количество ингредиентов можно уменьшить вдвое. Вкуснее всего блюдо получается с влажным творогом высокой жирности.
Полный список продуктов:
- 400 граммов творога;
- 6 столовых ложек муки;
- 2 яйца;
- 4 чайные ложки сахара;
- щепотка соли;
- сметана, сгущенное молоко, фрукты для подачи.
В большой миске смешайте ложкой до однородности творог, яйца, сахар и соль. Вмешайте муку и приготовьте плотное, густое, не очень липкое тесто. Её может понадобиться больше, но не стоит добавлять слишком много, иначе в готовом блюде не будет ощущаться творог.
Скатайте массу в длинные и тонкие колбаски. Острым ножом нарежьте тесто на отдельные небольшие ломтики. На плите доведите до кипения воду в кастрюле. Опускайте ленивые вареники с творогом и сразу перемешайте, чтобы не прилипли до дна. Дождитесь, пока они всплывут на поверхность, варите ещё 1 минуту и достаньте шумовкой. Подают блюдо обычно со сметаной, ягодами или сладкими соусами.
Если остались лишние вареники, их можно заморозить и положить в морозилку.
Ленивые вареники с картошкой
Для этого блюда вам понадобится картофельное пюре. Можно приготовить его сейчас или взять вчерашнее.
Список ингредиентов:
- 350 граммов картофеля;
- 1 яйцо;
- 5-6 столовых ложек муки;
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- перец и соль по вкусу.
Картофельное пюре подогрейте, вмешайте в него яйцо и кусочек масла. Добавляйте муку по одной ложке, пока тесто не станет густым, податливым и немного липким. Размешайте массу до однородности, чтобы не было комочков.
Сформируйте колбаски и нарежьте ножом на отдельные изделия. Варите ленивые вареники в подсоленном кипятке при постоянном помешивании, пока они не всплывут. Затем готовьте еще примерно 4 минуты и достаньте из кастрюли. Подавать блюдо рекомендуется со сметаной и жареным луком.