УНИАН делится впечатлениями о комедийном хорроре с Джеком Блэком и Полом Раддом.

25 декабря 2025 года в украинский прокат выходит комедийный приключенческий фильм ужасов "Анаконда" (Anaconda), который его создатели называют переосмыслением первого фильма культовой франшизы. Какой получилась новинка, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

В 1997 году на большие экраны вышел приключенческий фильм ужасов "Анаконда" с еще малоизвестной Дженнифер Лопес и уже легендарным Джоном Войтом ("Полуночный ковбой", "Возвращение домой", "Враг государства") в главных ролях.

Лента перуанского режиссера Луиса Льоса в целом получила негативные отзывы от критиков и более десятка номинаций на "Золотую малину" – "Анаконду" критиковали за спецэффекты, сюжет и актерскую игру. Но она была успешной в прокате и в целом "зашла" широкой аудитории.

Более того, впоследствии лента даже приобрела культовый статус – кинообозреватели отмечали, что как раз весь показанный в ней абсурд делает ее прекрасным развлечением для зрителей. "Это настолько плохо, что даже хорошо", – так характеризовали "Анаконду" в профильной прессе.

В конце концов, "Анаконда" переросла в полноценную франшизу – с 2004 по 2015 годы было выпущено еще четыре фильма, каждый еще более абсурднее предыдущего, с еще более низкими оценками от критиков. В какой-то момент гигантская змея даже оказалась... в Румынии...

В 2020 году стало известно, что кинокомпания Columbia Pictures готовит перезапуск франшизы, в 2023 году у ленты появился режиссер, а еще через год стали известны исполнители главных ролей.

О чем фильм

В центре сюжета нового фильма – четверо друзей детства, которые когда-то мечтали снимать голливудское кино, но в итоге с карьерой ни у кого из них не сложилось. Переживая кризис среднего возраста и вспоминая былые времена, они решают воплотить свою мечту – и снять любительский римейк той самой "Анаконды", фанатами которой они являются.

Вооружившись примитивной техникой, ограниченным бюджетом, сомнительными попутчиками и настоящей анакондой, они отправляются в Бразилию, в дождевые леса Амазонии. Впрочем, очень быстро все идет не по плану, и теперь герои уже должны думать не о кино, а о выживании.

Актеры и персонажи

Лента собрала звездный актерский состав во главе с известным комиком Джеком Блэком ("Школа рока", "Minecraft: Фильм", франшизы "Джуманджи", "Панда Кунг-Фу"), который в фильме играет режиссера Дага Маккалистера. После школы он мечтал поехать покорять Голливуд, но в итоге остался работать в фирме своего отца, снимая свадебные видео (но почему-то молодожены не ценили его уникальное режиссерское видение).

Его лучший друг Грифф в исполнении Пола Радда (франшизы "Человек-муравей", "Мстители", "Охотники за привидениями") в свою очередь уехал после школы в солнечную Калифорнию, но его самым большим достижением была роль в нескольких эпизодах сериала "SWAT" – сейчас же он никак не могу найти себе работу даже как актер третьего плана.

Дополняют этот актерский дуэт с прекрасной комедийной харизмой Стив Зан ("Медвежатники", "Сахара", сериалы "Белый лотос", "Бункер"), Тэнди Ньютон ("Миссия невыполнима 2", сериалы "Мир Дикого Запада", "Венздей"), сыгравшие оператора-неудачника-алкоголика Кенни и недавно разведенную Клэр, которая в школьные годы была девушкой Гриффа.

Также важные для сюжета роли в фильме сыграли Даниэла Мельхиор ("Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Форсаж 10", "Дом у дороги") и Селтон Мелло ("Я все еще здесь").

Кроме того, в фильме есть небольшое камео актера и рэпера Ice Cube, который снимался в оригинальной "Анаконде". И, кстати, это не единственный звездный камбэк в фильме, но не будем портить вам сюрприз.

О режиссере

Снял ленту американский режиссер Том Гормикан, наиболее известной работой которого до "Анаконды" был комедийный боевик "Невыносимое бремя огромного таланта", в котором Николас Кейдж играл ироничную версию самого себя. Эта оригинальная лента получила одобрение критиков и свою аудиторию, а также разлетелась на мемы (вы точно где-то видели тот кадр из кабриолета с Николасом Кейджем и Педро Паскалем).

При этом сценарий к "Анаконде" Гормикану помогал писать Кевин Эттен, который также работал с ним над предыдущим фильмом.

Реакция на фильм

Первые отзывы критиков об "Анаконде" смешанные, со средними процентом одобрения на Rotten Tomatoes 45%. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 44 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

И все же эти оценки выше, чем у предыдущих частей!

Наш вердикт

Новая "Анаконда" – это зрелище исключительно для необремененного интеллектуальными размышлениями развлечения. Уважаемые кинообозркватели будут критиковать его, а киноэстеты будут плеваться, но тихонько смеяться в ладошку (и, конечно, потом никому об этом не расскажут).

Режиссер Том Гормикан, как и в своем "Невыносимом бремени огромного таланта", пытается играть на самоиронии – на этот раз над франшизой, актерами и кинокомпаниями. Правда, в предыдущем его фильме это все же удалось более изысканно. В "Анаконде" же юмор скорее глуповатый, порой на уровне сортирного, с абсурдными сюжетными поворотами и нелицеприятными моментами.

В целом новая "Анаконда" способна принести зрителям тот заряд позитива, которого так не хватает в эти сложные времена.

И, кстати, у фильма есть дополнительная сцена между титрами – советуем дождаться!

Общая оценка – 6 из 10 баллов.

