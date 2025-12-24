Магические ритуалы с солью помогут избавиться от негатива.

Кухонная соль используется не только в кулинарии, но и для различных бытовых задач. Опытные хозяйки знают, зачем ставить миску с солью на окно. Но не всем известно, что минерал также используют в эзотерике. Считается, что вещество может "вытянуть негатив из человека и помещения.

Таролог и эксперт по жизненным стратегиям Natalis Domini рассказала УНИАН, как очиститься солью от сглаза и тревог с помощью двух простых ритуалов.

Для чего нужно ставить соль под кровать

По словам таролога соль - это элемент природы, который предоставляется нам от самой земной сути. Она принадлежит к стихии "земля". Имеет свойство втягивать в себя как влагу, так и негатив. Поэтому есть много магических практик с веществом.

Соль под кровать - заговор для тех людей, которым снятся кошмары, чтобы "прочистить" свои сны или избавиться от бессонницы. Еще такой ритуал можно делать, чтобы избавиться от различных навязчивых мыслей. То есть в целом минерал может помочь сделать сновидения человека хорошими, избавить от бессонницы.

Благодаря этому природному минералу происходит очищение психики от того негатива, который уже накопился. Когда человек спит, выключается его осознанная часть, и тело переходит в совершенно другой режим. И пока мы отдыхаем, приправа впитывает в себя негатив, накопленный на эмоциональном и энергетическом уровнях.

После того как соль постоит под кроватью в течение 7 дней подряд, ее нужно высыпать под сухое дерево как можно дальше от вашего дома. Так мы вернем вещество в его стихию - в землю. Минерал со временем вернется в естественную среду, и негатив потеряет свою силу.

Ритуал рекомендуется проводить через три дня после полнолуния - тогда напряженная энергетика полной Луны перестает ощущаться, и спутник Земли спадает. Именно на эту фазу очень хорошо проводить такие обряды очищения.

Важно использовать именно природную каменную или морскую соль без искусственных примесей. Сейчас в магазинах продают продукт, на котором написано "Соль", но, если мы прочитаем состав, то можем увидеть не только сам минерал, но и различная химия. Это уже промышленно обработанный продукт, который теряет природные свойства, и для ритуала он не подходит. Также не надо брать йодированную или ароматизированную соль.

По словам таролога не так важно, где хранить соль в спальне - непосредственно под кроватью или возле нее. Вокруг человека есть энергетическое поле, и этот минерал важно разместить неподалеку от того места, где человек будет находиться во время сна. Например, если постель закрыта, можно поставить продукт на перила или на тумбочку, или на пол - где угодно, чтобы вы ее не опрокинули.

С солью под кроватью можно постоянно спать, но лучше ее менять раз в 7 дней. Если простоит под кроватью дольше, чем неделю, не стоит себя корить, это некритично, но следует завершить ритуал очищения - высыпать минерал на землю.

Как правильно мыться с солью от негатива в душе

Стихия воды также имеет свойство очищать. Душ - это стремительная вода, и под ним очень хорошо смывается плохая энергетика. Мы можем натереться солью, сделать скраб (если нет раздражений на коже или других медицинских противопоказаний) и очистить свое энергетическое поле.

Таким образом можно смыть негативные эмоции, эмоционально обновиться. Очищение не только на физическом уровне, но и на энергетическом - вот что дает душ с солью. Важно, чтобы человек делал это именно с намерением об очищении.

Стоять на соли можно, если, например, нет возможности принять душ или ванну, но нужно очистить энергетику, сбросить негатив. К примеру, если вы встретили какого-то плохого человека и почувствовали, что мог быть сглаз (резкий спад сил, тяжесть в теле, тревога) - тогда такой ритуал будет уместным.

Соль в таком случае надо насыпать на какой-то пакет или листок, постоять на ней с намерением, чтобы она переняла от нас накопленный негатив. Затем продукт также надо вынести как можно дальше от своего дома.

Хотя в эзотерике много чем полезен душ с солью, но надо также быть умеренными, предупреждает таролог. Иногда люди перегибают палку и заваривают себе почти бульон - наливают горячую воду, насыпают много соли и там выпариваются. А из-за этого можно сделать себе проблемы со здоровьем.

Разрешается принимать несильно концентрированные солевые ванны, и вода должна быть теплая, а не горячая. В магии есть символизм, и даже щепотка соли будет работать на очищение, если проводить ритуал с таким намерением.

В ванне не надо оставаться слишком долго, не следует там киснуть. Достаточно просто дать волю эмоциям, к примеру, поплакать, почувствовать, как тело избавляется от негатива, и ополоснуться душем, чтобы завершить очищение - смыть воду, в которой остался негатив.

