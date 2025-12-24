По словам аналитиков, кроме надводных морских дронов, этот самолет мешал и подводным, играя роль целеуказателя.

Служба безопасности Украины сообщила, что перед поражением российской субмарины проекта "Варшавянка" в Новороссийске, спецназовцы сначала поразили противолодочный самолет Ил-38Н на аэродроме в российском городе Ейск. По информации СБУ, этот самолет мешал действовать украинским морским дронам в акватории Черного моря, поэтому перед операцией его необходимо было вывести из строя. Как пишет Defense Express, сам по себе Ил-38Н в России является незаменимым.

Чем особенный такой самолет

"Дело в том, что этот самолет производился с 1967 по 1972 год, то есть производство остановилось уже более 53 лет назад. Восстанавливать его производство нет ни возможности, ни смысла, ведь существуют более современные проекты", - объясняют аналитики.

В общем сейчас ВМФ РФ имеет на своем вооружении до 22 Ил-38, если учитывать недавно пораженный самолет. Сейчас их модернизируют до варианта Ил-38Н, что предусматривает продление ресурса планера, обновление авионики и установку новой поисково-прицельной системы "Новелла-П-38", добавляют эксперты.

"Благодаря этой системе Ил-38Н, по декларациям, способен обнаруживать надводные цели типа корабль и катер на дальности до 320 км, имеет магнитометры для обнаружения подводных лодок в подводном положении, тепловизоры и гидроакустические буи. Кроме этого, он способен вести и радиоэлектронную разведку", - подчеркнули в Defense Express.

Поэтому, по словам аналитиков, кроме надводных морских дронов, он мешал и подводным, играя роль целеуказателя, несмотря на то, что этот самолет является полноценной боевой единицей и может быть вооружен глубинными бомбами и торпедами. Из-за чего его вывод из строя был очень важной задачей для украинских спецназовцев.

Чем россияне могут заменить такое воздушное судно

"Если рассматривать чем рашисты могут заменить потерю такого самолета, то здесь в теории существует несколько вариантов: Ил-114МП, А-40, Ту-142, и Бе-12. Однако, Ил-114МП за годы разработки так и не стал чем-то большим чем просто макет, а учитывая существующие проблемы с его базовой пассажирской версией не стоит ожидать реализацию этого проекта в ближайшее время", - уверяют в материале.

Эксперты напомнили, что разработка А-40 продолжалась еще с советских времен, однако после распада СССР такой проект был закрыт, после чего осталось только три борта.

В то же время Ту-142 являются самыми новыми по дате изготовления, поскольку производство продолжалось до 1994 года, а в России формально осталось 22 борта Ту-142. Однако их ремонт проводился на авиазаводе в Таганроге, где не так давно были украинские дроны, ударив по ангарам и уничтожив уникальный лазерный самолет А-60 1А2, добавляют в Defense Express.

"Ну и Бе-12, которые фактически являются сверстниками Ил-38, но они не проходили такую модернизацию как Ил-38Н. Кроме того, недавно подразделением "Примары" ГУР МО было уничтожено сразу два таки самолета в оккупированном Крыму. Поэтому подытоживая, сейчас в РФ любой противолодочный самолет является незаменимым, а последние были изготовлены уже почти 30 лет назад, и неизвестно через сколько лет там откроют производство новых", - отмечают в публикации.

Чем интересен такой удар СБУ

Однако, как считают аналитики, эта атака интересна не только целью, но и средством и местом поражения, поскольку самолет был поражен дроном неизвестного типа. По полету он напоминает малый дрон самолетного или коптерного типа. Более того, он имел функцию донаведения на цель, на которую заходил с противоположной стороны от линии фронта и берега Азовского моря.

"Это мог быть какой-то новый некий аналог "Рубаки" с антенной спутниковой связи и дальностью в несколько сотен километров. Учитывая интерфейс и характер полета, это был не FP-2. Также это мог быть и какой-то малый дрон, который туда доставила дрон-матка или морской беспилотник", - предполагают в издании.

Однако вариант с морским БпЛА эксперты сразу отклонили, ведь Ейск расположен на побережье Азовского моря, единственный путь куда пролегает под Крымским мостом. Поэтому сейчас морскому дрону пройти под таким сооружением невозможно.

"Единственное, что в СБУ рассказали об этом беспилотнике, так это то, что он имел боевую часть из 2000 обломков, которая имела направленное действие, вниз. То есть дрон должен был взорваться над самолетом и повредить обломками как можно большую площадь. После такого попадания даже без пожара, самолет или пойдет на долгосрочный и дорогостоящий ремонт, или сразу в утиль, ведь это сотни небольших отверстий в корпусе, поврежденное оборудование, авионика и сама конструкция самолета", - подытожили в материале.

Что известно о спецоперации в Новороссийске

Как писал УНИАН, СБУ поразила морской вражеский самолет перед подрывом подводной лодки в Новороссийске. По словам спецназовцев, в Черном море россияне имели только одно воздушное судно этого класса, способное обнаружить подводный дрон "Sub Sea Baby" во время его движения к цели.

"При подготовке к удару по подводной лодке сотрудники 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ поразили модернизированный самолет-разведчик Ил-38Н ("Sea Dragon") на авиабазе Ейск. Это воздушное судно предназначено для морской разведки, поиска подводных лодок, контроля акваторий, установки минных заграждений и нанесения торпедных ударов. Пораженный борт активно противодействовал работе морских дронов СБУ", - рассказали в сообщении.

В СБУ добавили, что для поражения Ил-38Н СБУ применила современный дрон с боевой частью надземного подрыва, оснащенной двумя тысячами поражающих элементов, направленных вниз.

