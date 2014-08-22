Еще 90 грузовиков гумконвоя РФ едут в сторону украинской границы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Как только что стало известно, в сторону украинской границы началось движение еще 90 грузовиков, к которым российская сторона не допустила ни украинских пограничников и таможенников, ни представителей Международного комитета Красного креста», - подчеркнул он.

«Украинская сторона выполнила все взятые на себя обязательства относительно готовности и оформления российского гуманитарного груза в полном взаимодействии с МККХ», - добавил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, МИД России сегодня, 22 августа, объявило, чтоРоссия приняла решение отправить российский "гуманитарный конвой" в Луганск.

Такое решение о начале движения автоколонны было принято российской властью без согласования с властью Украины и Международным комитетом Красного Креста.

После этого СМИ сообщили, что первые грузовики российской «гуманитарной колонны» въехали в Украину, и едут в сторону Луганска.

Читайте такжеРФ должна договориться с террористами о безопасности гуманитарного конвоя - Госдеп СШАВ частности, грузовики из российской автоколонны проезжают через украинский контрольно-пропускной пост "Изварино", который находится под контролем пророссийских боевиков.

Председатель СБУ Валентин Наливайченко назвал это прямым военным вторжением России на территорию Украины.

“Мы называем это прямым вторжением под циничным прикрытием Красного Креста. Это военные автомобили, это военнослужащие с документами прикрытия. Там в роли водителей находятся военные, обученные конвойным функциям, управлению боевыми машинами, танками и артиллерией. Транспорт из этой колонны будет применен для перевозки артиллерии, а значит, против мирного населения”, - подчеркнул председатель Службы безопасности.

Наливайченко отметил, что пересекли границу с Украиной уже 34 грузовых автомобиля, а еще более 200 машин с военным персоналом в качестве водителей стоят непосредственно на границе.

Справка УНИАН. Колонна из 280 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Донбасса отправилась в Украину из Подмосковья 12 августа. Грузовики прибыли к границе с Украиной 14 августа.

Украинские пограничники и таможенники днем 21 августа начали погранично-таможенное оформление российского гуманитарного груза в пункте пропуска “Донецк” (РФ).