Вступление Украины в Евросоюз не придаст ему силы, а отберет ее, - Орбан

Премьер-министр Венгрии не согласен с тем, что Украина защищает восточные рубежи Европейского Союза.

Поддержка Украины ослабляет Европу. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Magyar Nemzet.

Он заверил, что Украина якобы не станет членом Евросоюза несмотря на то, что к этому также стремятся страны-члены ЕС.

"Членство в ЕС не является гарантией защиты (от российской агрессии - УНИАН). Этого никогда не произойдет. Членство Украины в ЕС не является реалистичным. Венгрия уже открыто выступает против начала переговоров, но есть ряд западноевропейских стран, где необходимо решение парламента или референдум. Они не состоятся", - сказал премьер-министр Венгрии.

Также он считает, что нет связи между установлением мира и членством Украины в ЕС.

"Народы Европы видят именно то, что вступление Украины не придаст силы ЕС, а отберет ее", - убежден политик.

Орбан также не согласился с тезисом, что военная мощь Украины повышает безопасность Европы.

Позиция Орбана по Украине - важные новости

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан известен своей пророссийской позицией среди лидеров стран ЕС. Недавно он заявил, что передача российских запороженных активов Украине развяжет войну в Европе.

Отвечая на вопрос, почему он выступает против финансовой поддержки для Украины, Орбан ответил, что не хочет видеть Европейский Союз в войне.

"Я просто работаю для мира. Потому что я думаю, что мы должны осуществить определенные шаги в сторону мира, а не войны", - говорил Орбан.

Также премьер Венгрии назвал "тупой" идею выдать репарационный кредит Украине за счет замороженных российских активов.

"Есть две страны, которые в войне. Это не Европейский Союз. Это Россия и Украина. И кое-кто в Европейском Союзе хочет забрать деньги одной воюющей стороны и затем передать их другой. Это шаги в войну. Мы не должны этого делать", - говорил Орбан.

