Netflix показал первый тизер фильма 'Острые козырьки: Бессмертный человек' (видео)

Премьера ленты на платформе запланирована на 20 марта 2026 года.

Стриминговый сервис Netflix показал тизер фильма "Острые козырьки: Бессмертный человек" (Peaky Blinders: The Immortal Man), который станет продолжением культового криминального сериала. Премьера ленты на платформе запланирована на 20 марта 2026 года.

В ролике продемонстрировали несколько эпизодов, но только в сжатом виде. Основное внимание уделено Томасу Шелби, роль которого вновь исполнил Киллиан Мерфи.

Известно, что события в фильме развернутся во времена Второй Мировой войны. Какие-либо подробности сюжета на данный момент не раскрываются.

Видео дня

"Что же произошло с известным гангстером Томми Шелби?" - коротко указывается в описании к тизеру.

Ранее был опубликован постер фильма. В описании к нему говорилось:

"Во время Второй мировой войны Томми Шелби возвращается в бомбардированный Бирмингем и участвует в секретных военных миссиях, основанных на реальных событиях, сталкиваясь с новыми угрозами. Он рассчитывается со своим прошлым и растущими национальными интересами".

"Острые козырьки: Бессмертный человек": тизер

Напомним, как писал УНИАН, премьера фильма "Острые козырьки: Бессмертный человек" в кинотеатрах состоится 6 марта 2026 года.

Вас также могут заинтересовать новости: