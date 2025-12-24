Популярная сеть спортивных товаров объявила, что уходит из Украины

В сети по продаже товаров для спорта и туризма Athletics объявили о прекращении деятельности в Украине. Детали обнародовали в пресс-службе Athletics.
"Последний розничный магазин Athletics прекратит работу 31 декабря 2025 года", - пишет пресс-служба спортивной сети.
Причинами прекращения работы магазинов стало сочетание устойчивого падения реальных доходов покупателей, подорожание логистики и военные риски.
Свою роль сыграла невозможность согласовать экономику офлайн-формата при сохранении текущих арендных ставок и стоимости энергии.
Как отметили в Украинском совете торговых центров, до 31 декабря будет продолжаться распродажа товаров сети, в частности в ТРЦ "Караван" в Днепре, ТЦ "Ярмарка" в Житомире, в ТЦ "Лахти" в Запорожье и в ТРЦ Respublika Park в Киеве.
По словам СЕО сети Людмилы Кныш, в компании сохраняют права на торговую марку. Это позволит в будущем, при лучших рыночных условиях, осуществить перезапуск или реализовать лицензионную модель.
