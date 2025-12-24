Популярная сеть спортивных товаров объявила, что уходит из Украины

Последние магазины Athletics должны прекратить работу до 31 декабря 2025 года.

В сети по продаже товаров для спорта и туризма Athletics объявили о прекращении деятельности в Украине. Детали обнародовали в пресс-службе Athletics.

"Последний розничный магазин Athletics прекратит работу 31 декабря 2025 года", - пишет пресс-служба спортивной сети.

Причинами прекращения работы магазинов стало сочетание устойчивого падения реальных доходов покупателей, подорожание логистики и военные риски.

Видео дня

Свою роль сыграла невозможность согласовать экономику офлайн-формата при сохранении текущих арендных ставок и стоимости энергии.

Как отметили в Украинском совете торговых центров, до 31 декабря будет продолжаться распродажа товаров сети, в частности в ТРЦ "Караван" в Днепре, ТЦ "Ярмарка" в Житомире, в ТЦ "Лахти" в Запорожье и в ТРЦ Respublika Park в Киеве.

По словам СЕО сети Людмилы Кныш, в компании сохраняют права на торговую марку. Это позволит в будущем, при лучших рыночных условиях, осуществить перезапуск или реализовать лицензионную модель.

Международные сети на рынке Украины - другие новости

В этом году сообщалось, что IKEA хочет возобновить работу в нашей стране.

Отмечалось, что в компании рассматривали два сценария. Если боевые действия прекратятся, то магазины откроются очень быстро. В случае продолжения боевых действий для этого потребуется "немного больше времени".

Напомним также, что в прошлом году стало известно о возвращении в Украину сети магазинов брендовой одежды Zara.

Вас также могут заинтересовать новости: