Россия будет добиваться внесения изменений в последнюю версию мирного плана, - Bloomberg

Россия собирается добиться внесения ключевых изменений в последний мирный план по прекращению войны в Украине, включая более жесткие ограничения для ВСУ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.
По словам собеседника агентства, РФ воспринимает 20-пунктный мирный план как отправную точку для дальнейших переговоров. Он заявил, что в нем отсутствуют важные для России положения и не даны ответы на многие вопросы.
Хотя Россия рассматривает текущий документ как довольно типичный украинский план, она "изучит его с холодной головой", рассказал источник журналистам. Он добавил, что Москва не хочет сразу отвергать этот мирный план.
Источник уточнил, что Россия обеспокоена вопросами гарантий против будущего расширения НАТО на восток и нейтрального статуса Украины в случае ее вступления в Европейский Союз. Также он поделился, что Кремль хочет добиться четких гарантий статуса русского языка в Украине и ограничения численности ВСУ после завершения войны.
Кроме того, Россия хочет получить ясность по вопросу снятия санкций и сотен миллиардов долларов замороженных российских активов на Западе, добавил источник. По его словам, еще одним требованием Москвы является отказ Украины от территорий в Донецкой области, которые россияне не смогли захватить.
Полный перечень пунктов мирного плана
Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл 20 пунктов мирного плана, который Украина разработала совместно с США. Он подчеркнул, что речь идет о базовом документе об окончании войны.
В частности, некоторые пункты мирного плана предусматривают подтверждение суверенитета Украины, соглашение о ненападении между Россией и Украиной, гарантии безопасности для Украины и сохранение численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время.
Также в мирном плане говорится о том, что Россия должна закрепить политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах и документах о ратификации. Кроме того, мирный план предусматривает вступление Украины в Евросоюз в конкретно определенное время.