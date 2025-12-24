Почему Россия не примет 20 пунктов мирного плана Украины: нардеп назвал основные причины

По словам Мережко, РФ продолжает упорно повторять свои требования, которые означают капитуляцию Украины.

"Рамочный" план по завершению войны в Украине в том виде, в котором его озвучил президент Владимир Зеленский, не имеет шанса на принятие у России. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в комментарии для УНИАН.

"Дело в том, что они (Россия, - ред) тупо и упорно повторяют свои требования, которые, по сути, означают капитуляцию Украины. То есть они требуют, во-первых, вывода украинских войск из Донецкой области. В последнее время вообще начали намекать о "Новороссии". То есть их аппетиты могут распространиться и, соответственно, требования", - отметил нардеп.

Мережко добавил, что россияне также требуют "нейтральный статус Украины", что для нашей стороны неприемлемо, поскольку это невозможно ни в юридическом, ни в политическом плане.

"Третье - ограничения на наши вооруженные силы, т.н. демилитаризация. Или проведение выборов, например. Некоторые требования РФ направлены на то, чтобы максимально ослабить нашу обороноспособность, чтобы в будущем можно было захватить. А другие вопросы направлены на то, чтобы уничтожить нас изнутри", - подчеркнул политик.

По словам нардепа, все требования РФ имеют одну цель - разрушить Украину, подчинить и уничтожить нашу государственность.

"И надо понимать, что все остальное - это просто слова, политическая игра. Путин не отказывается от этой основной цели - уничтожение Украины. Поэтому его не устроит ни один вариант, ни один план, который не даст ему возможность нас уничтожить. Это надо очень четко понимать. Безусловно, надо вести переговоры, чтобы Трамп видел, что мы настроены на мир, что вопрос не в нас. Чтобы не дать возможности Путину сбросить ответственность на нас, что он пытается сделать через Виткоффа", - подчеркнул Мережко.

Он отметил, что сейчас России этот проект покажут, однако Путин даже читать его не будет. Российский диктатор просто повторит: "Неплохой план, но выполните наши требования", считает Мережко.

"Он сформулировал, чего он от Запада требует - "надо, чтобы нас уважали, наши интересы". Какие? Очень простые - сфера влияния. "Отдайте нам Украину, нашу сферу влияния. Перестаньте поддерживать Украину, чтобы мы могли уничтожить ее государственность". Это основное требование Путина. Он не отказывается и вряд ли откажется. Только когда будет давление такое, что у него не будет другого выхода. Поэтому план - это правильно, но не надо ожидать, что будет результат", - подытожил народный депутат.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сделал новое заявление относительно мирных переговоров. По его словам, Москва готовится к дальнейшим контактам с Вашингтоном.

"Мы по-прежнему считаем, в том числе и на этой стадии, что очень нецелесообразно вести какое-то общение через средства массовой информации. Поэтому мы не будем говорить о том, что именно привез Дмитриев, и тем более не будем говорить об этом через прессу", - подчеркнул Песков.

В то же время Politico писало, что война может закончиться в следующем году на крайне невыгодных Украине условиях. Обозреватель издания Джейми Деттмер считает, что такой мрачный прогноз во многом обусловлен тем, что ЕС не смог договориться об использовании 210 миллиардов евро замороженных активов для Украины.

"После пятничного фиаско, которое осветило раскол среди европейских лидеров, Путин... только подтвердит, что время на его стороне. Если он подождет еще немного, 28-пунктный план, разработанный его помощниками совместно со специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом, может быть восстановлен, оставив Украину и Европу растерянными - идеальный результат для Кремля", - подчеркнул Деттмер.

