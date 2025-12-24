'Я в это не верю': эксперт объяснил, почему не стоит надеяться на мир с Россией в 2026 году

Владимир Путин хочет большего, чем просто контроль над несколькими областями Украины, считает эксперт.

Вряд ли удастся воплотить на практике проект мирного плана из 20 пунктов, обнародованный президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое мнение высказал военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире телеканала "Киев24".

Маловероятно, что проект мирного плана когда-то станет реальностью

По мнению Селезнева, для того, чтобы достичь определенного мирного соглашения - должно быть согласие как минимум двух сторон вооруженного противостояния.

"Если мы говорим об определенной конструктивной позиции со стороны Киева, это очевидно, мы ищем пути, чтобы остановить это кровопролитие. Позиция Москвы диаметрально противоположная. Они стремятся получить соответствующие территориальные достижения или силой дипломатии, или силой российского оружия", - убежден Селезнев.

Эксперт добавил, что не верит в надежду, что проект плана из 20 пунктов, который сейчас активно обсуждается, когда-то станет реальностью.

Путин хочет гораздо большего

"На самом деле, Путин стремится получить контроль не только над теми областями, которые в соответствии с новой редакцией российской конституции включены в состав России, речь идет не только о Луганске и Донецке, а речь идет еще о территории Запорожской и Херсонской областей в их административных границах", - подчеркнул Селезнев.

Эксперт считает, что российский диктатор Владимир Путин хочет гораздо большего.

"Ему нужна подчиненная и полностью подконтрольная вся территория нашей страны с соответствующим изменением политического устройства и тех вещей, которые российский МИД называет "денацификация" и "демилитаризация". Поэтому, не стоит надеяться на то, что опция мирного трека, которая сейчас прорабатывается всеми заинтересованными сторонами, станет нашей реальностью, хотя бы в 2026 году, я в это не верю", - подчеркнул Селезнев.

Полный перечень пунктов мирного плана

Как сообщал УНИАН, в представленном проекте мирного плана из 20 пунктов одним из самых сложных является 14-й пункт относительно территорий. Окончательной согласованной версии этого пункта нет, а есть лишь несколько вариантов.

Первый вариант - в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск определяется на момент даты согласования соглашения и является де-факто признанной линией соприкосновения. Для этого вопроса должна собраться рабочая группа, которая определит перемещение сил, необходимых для прекращения конфликта, а также для определения параметров потенциальных будущих специальных экономических зон.

Еще один вариант - РФ должна вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей для вступления в силу этого соглашения. Зато на территории Донецкой и Луганской областей, а также на территории Энергодара потенциально может быть создана "свободная экономическая зона".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, вопрос территорий и свободных экономических зон он хотел бы оставить для решения на уровне лидеров.

