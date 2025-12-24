Ванга сделала тревожное предсказание о Путине на 2026 год: украинцам это не понравится

Последователи Ванги напоминают о ее тревожных видениях относительно глобальной войны и судьбы Запада в наступающем году.

По словам последователей слепой болгарской провидицы Ванги, она предсказала контакт с новой инопланетной цивилизацией в 2026 году.

Считается, что она видела прибытие "большого космического корабля" на Землю в ноябре 2026 года. Согласно пророчеству, это станет первым официальным контактом людей с внеземными существами, пишет Wion.

Раскрытие информации об инопланетянах в 2025 году: брифинг Трампа

Говорят, что Ванга делала аналогичное предсказание и на ноябрь 2025 года, согласно которому инопланетяне должны были достичь Земли и вступить в контакт во время крупного спортивного мероприятия.

Хотя некоторые пытались связать это с 3I/ATLAS – межзвездной кометой в Солнечной системе – ничего подобного не произошло. Но теперь то же пророчество вернулось уже для 2026 года, и многие верят, что оно может сбыться.

Несколько дней назад Polymarket, крупнейший в мире рынок прогнозов, сообщил о 12-процентной вероятности того, что существование инопланетян будет "официально признано" еще в 2025 году. Поступали сообщения, что президент США Дональд Трамп был проинформирован об инопланетянах и НЛО, и что чиновники рассекретят ранее закрытые файлы об НЛО/НАЯ (неопознанные аномальные явления) до конца этого года.

2025 год был наполнен разговорами об инопланетянах и НЛО, особенно после открытия кометы 3I/ATLAS в июле. Некоторые ученые, ссылаясь на ее траекторию и тайминг, даже утверждали, что это может быть "инопланетный корабль-матка", прибывший, чтобы "засеять нашу планету" с помощью "крошечных зондов". Однако NASA, ЕКА (Европейское космическое агентство) и ряд астрономов отвергли все подобные заявления, заявив, что это была комета.

Другие пророчества Ванги на 2026 год

Среди других предсказаний, сделанных Вангой на 2026 год, упоминается глобальная война, которая может разгореться из-за текущей напряженности.

Также считается, что она видела падение Запада и возвышение кремлевского диктатора Владимира Путина как мирового лидера. По мнению ее последователей, уверенных, что она предвидела это в своих видениях, в 2026 году мир могут охватить новые природные катаклизмы, такие как землетрясения и наводнения.

Ранее УНИАН сообщал, что "Живой Нострадамус" сделал предсказание на 2026 год, которого сам боится больше всего.

