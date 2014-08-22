Путин объяснил Меркель, что во вторжении российского "гумконвоя" виноват Киев

Как сообщает сайт Путина, президент России объяснил немецкому канцлеру причины нарушения норм международного права.

"Путин подчеркнул, что с учетом откровенных проволочек со стороны Киева в вопросе доставки российской помощи переживающим гуманитарную катастрофу юго-восточным регионам (изначально сообщалось, что "гуманитарная помощь" предназначена для пострадавший жителей зоны боевых действий на Донбассе - ред.) Украины принято решение об отправке автомобильного конвоя. Дальнейшее затягивание было бы недопустимо", - говорится в сообщении.

Читайте такжеРоссийское "гуманитарное вторжение" (обновляется)По сообщению пресс-секретаря Меркель, канцлер очень обеспокоена пересечением границы "конвоем" без сопровождения Красного Креста и согласования с Украиной.

Ранее США потребовали от России убрать свой "гумконвой" с территории Украины.