Французский горнолыжный курорт сделал катание бесплатным: в чем причина

Курорт Сен-Коломбан-де-Вийяр отчаянно пытается вернуть туристов.

Горнолыжные курорты Франции сейчас переживают не самые лучшие времена. Часть из них вынуждена пересматривать свою деятельность или даже закрываться из-за глобального потепления, а часть пустует из-за того, что люди просто не могут себе позволить такой отдых финансово.

Тем временем, курорт Сен-Коломбан-де-Вийяр в альпийском регионе Савойя дошел до такой степени отчаяния, что пошел на радикальные меры – сделал катание на его трассах бесплатным, без необходимости покупать ски-пассы.

Курорт онесет убытки почти 25 лет

Как пишет Euronews Travel, небольшая деревушка Сен-Коломбан-де-Вийяр, расположенная на высоте 1100 метров над уровнем моря, несет убытки уже более двух десятилетий, однако в последние два года кризис особенно обострился.

По словам мэра Пьера-Ива Боннивара, горнолыжный курорт Сен-Коломбан-де-Вильяр работает в убыток уже почти 25 лет. Первоначально дефицит оценивался в 400-600 тысяч евро в год, но в последние сезоны он значительно вырос, в основном из-за все более ненадежных снегопадов. Как результат, в 2025 году только операционный дефицит достиг 1 миллиона евро. Для муниципалитета с общим годовым бюджетом в 2,7 миллиона евро такая ситуация стала невыносимой.

"Почти 40 процентов бюджета города тратилось на покрытие убыточной деятельности", – заявил Боннивар в интервью Euronews Travel, что французское законодательство о местном самоуправлении не позволяет делать бесконечно.

Дешевле не взимать плату

После нескольких месяцев безуспешных попыток найти решение с операторами подъемников и сторонними компаниями, жизнеспособной экономической модели найти не удалось. Вместо того чтобы полностью закрывать горнолыжный курорт, муниципалитет выбрал компромисс: резко сократить площадь горнолыжного курорта, сохранив при этом ограниченный участок для жителей и туристов.

"Переход от связанного горнолыжного курорта к полному его отсутствию был бы слишком жестоким", – заявил мэр.

Дело в том, что продажа ски-пассов требует найма персонала в билетные кассы и запуска системы продажи билетов, что обойдется в 36-41 тысяч евро за сезон. При этом прогнозируемый доход от абонементов для начинающих составит всего 18 тысяч евро.

"На самом деле, нам дешевле не взимать плату. Это может показаться экономическим абсурдом, но с финансовой точки зрения это имеет смысл", – констатировал Боннивар.

В целом, муниципалитет оценивает стоимость предоставления бесплатного катания на лыжах в этом сезоне в 150–200 тысяч евро, что примерно в пять раз меньше, чем прошлой зимой. Дефицит все еще присутствует, но он хотя бы управляемый.

Что предлагают туристам

На практике курорт будет работать как мини-зона катания: два буксировочных подъемника и детская трасса, в основном предназначенная для начинающих и семей. Привлечет ли этот эксперимент больше посетителей, остается неясным, особенно учитывая, что снежные условия на этой высоте становятся все более непредсказуемыми.

"На высоте 1100 метров горнолыжный спорт обречен на исчезновение. Сейчас задача состоит в том, чтобы переосмыслить будущее горных деревень на средних высотах, диверсифицировав их туристическое предложение – болезненный, но необходимый сдвиг для сообществ, долгое время зависевших от горнолыжного спорта", – признал Боннивар.

Поэтому, помимо бесплатного катания на лыжах для начинающих, муниципалитет работает над диверсификацией своего туристического предложения как зимой, так и в другое время года. Уже доступны маршруты для прогулок на снегоступах и зимних походов, особенно на более солнечных склонах, где снег, как правило, быстро тает.

По словам мэра, географическое положение деревни – с большими участками, обращенными на юг, и ограниченным запасом снега – делает все более сложным полагаться только на горнолыжный спорт.

Вместо этого Сен-Коломбан-де-Вийяр стремится развивать свои сильные стороны как аутентичная, нетронутая альпийская долина. Ожидается, что пешие прогулки, тропы и мероприятия на природе будут играть все большую роль, в то время как летний туризм уже привлекает стабильное количество посетителей.

"До сих пор мы вкладывали почти всю свою энергию, время и деньги в горнолыжный вид спорта, который приносил убытки. Это решение высвобождает ресурсы для того, чтобы придумать что-то другое", – отметил мэр.

Где дешево покататься на лыжах в Европе этой зимой

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали восемь прекрасных мест в Европе, где можно бюджетно покататься на лыжах этой зимой. Возглавил рейтинг итальянский горнолыжный курорт Сестриере, где самое лучшее сочетание цены и качества.

Тем временем, компания Eurostar в конце декабря запустила сезонный "Лыжный поезд" (Eurostar Ski train), который довезет пассажиров из Лондона на горнолыжные курорты во Франции.

