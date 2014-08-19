В центре Иловайска установили сине-желтый флаг - батальон "Донбасс"

Об этом в понедельник вечером сообщает пресс-служба батальона "Донбасс" на своей странице в Facebook.

"Благодаря отработанным маневрам, группам батальона "Донбасс", которые заходили в города из десяти различных направлений, удалось прорваться к центру города (Иловайск). Именно здесь уже развевается сине-желтый флаг Украинского государства", - говорится в сообщении.

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"Против украинских военных, во время штурма были использованы "Грады", "Ураганы", бронетехника. Локальные бои все еще продолжаются и город не является полностью подконтрольным украинским силовикам, но это - вопрос времени", - сообщают в пресс-службе

Силовики отмечают, что в батальоне "Донбасс" потерь нет и выражают соболезнования родственникам и близким погибших бойцов батальона "Днепр".