Пограничники сорвали попытку террористов завезти часть гуманитарного груза из России - СНБО
Украинские пограничники вчера, 17 августа, сорвали попытку террористов завезти часть гуманитарного груза из РФ на территорию Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Вчера пограничники предупредили попытку завезти часть груза на территорию Украины», - отметил он.
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По словам Лысенко, «17 августа в 12:50 к пункту пропуска «Донецк» на территории РФ прибыли 16 тентовых автомобилей «КамАЗ» белого цвета, 1 заправщик, 1 автобус, из вроде бы гуманитарного конвоя, которые расположились на стоянке возле пункта пропуска. После этого со стороны Украины на глазах российских пограничников к украинским представителям подъехала группа боевиков на 8 автомобилях и 3 автобусах. Украинские пограничники заняли оборону для отражения нападения. После переговоров с пограничниками России террористы отошли вглубь территории Украины».
Как сообщалось, террористы "Донецкой народной республики" вчера заявили, что уже получили гуманитарную помощь из России.
В частности, согласно сообщению «пресс-службы» донецких террористов, поздним вечером 17 августа «в Донецк приехали три машины с гуманитарной помощью из России, которую приняла государственная комиссия ДНР".