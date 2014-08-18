Пограничники сорвали попытку террористов завезти часть гуманитарного груза из России - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Вчера пограничники предупредили попытку завезти часть груза на территорию Украины», - отметил он.

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По словам Лысенко, «17 августа в 12:50 к пункту пропуска «Донецк» на территории РФ прибыли 16 тентовых автомобилей «КамАЗ» белого цвета, 1 заправщик, 1 автобус, из вроде бы гуманитарного конвоя, которые расположились на стоянке возле пункта пропуска. После этого со стороны Украины на глазах российских пограничников к украинским представителям подъехала группа боевиков на 8 автомобилях и 3 автобусах. Украинские пограничники заняли оборону для отражения нападения. После переговоров с пограничниками России террористы отошли вглубь территории Украины».

Как сообщалось, террористы "Донецкой народной республики" вчера заявили, что уже получили гуманитарную помощь из России.

В частности, согласно сообщению «пресс-службы» донецких террористов, поздним вечером 17 августа «в Донецк приехали три машины с гуманитарной помощью из России, которую приняла государственная комиссия ДНР".