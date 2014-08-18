Боевики не гарантируют безопасность движения российской колонны с гуманитаркой - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«По состоянию на 11 утра в связи с отсутствием согласования вопросов гарантий безопасности движения колонны с гуманитарным грузом со стороны террористических организаций с представителями Красного Креста, погранично-таможенное оформление груза не проводились», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 12 августа РФ заявила, что направляет гуманитарную помощь «юго-востоку Украины». Напомним, что в некоторых районах Донецкой и Луганской области продолжается антитеррористическая операция против боевиков, которых поддерживает Россия.

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