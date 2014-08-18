Боевики не гарантируют безопасность движения российской колонны с гуманитаркой - СНБО
Террористы на Донбассе не предоставили гарантии безопасности движения колонны с российским гуманитарным грузом, поэтому сегодня по состоянию на 11:00 погранично-таможенное оформление груза не проводилось.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«По состоянию на 11 утра в связи с отсутствием согласования вопросов гарантий безопасности движения колонны с гуманитарным грузом со стороны террористических организаций с представителями Красного Креста, погранично-таможенное оформление груза не проводились», - отметил он.
Как сообщал УНИАН, 12 августа РФ заявила, что направляет гуманитарную помощь «юго-востоку Украины». Напомним, что в некоторых районах Донецкой и Луганской области продолжается антитеррористическая операция против боевиков, которых поддерживает Россия.
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