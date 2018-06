США показали снимки, как Россия ведет артиллерийский обстрел по Украине

США предоставили спутниковые снимки, которые подтверждают информацию об обстреле российскими войсками из "Града" и артиллерии территории Украины.

Об этом в своем Твиттере сообщил журналист CBS News, передает Украинская правда.

"США утверждают, что это изображение показывает несколько запусков ракет из России, направленных на украинских военных", - отметил журналист.

"По данным США, это показывает работу артиллерии, которую можно найти только в российских военных частях", - добавил он.

В свою очередь посол США в Украине Джеффри Пайетт отметил: "Это доказательства того, что российские войска обстреляли через границу украинские силы, а сепаратисты использовали артиллерию, предоставленную из России".

US releases images alleging attacks on Ukraine from Russia says self-propelled artillery only found in Russian units pic.twitter.com/yLEOU9AAy2