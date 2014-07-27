США показали снимки, как Россия ведет артиллерийский обстрел по Украине

18:22, 27 июля 2014
Политика
0 0

В США утверждают, что Россия запускает ракеты, направленные на украинские воинские части.

@GeoffPyatt

США предоставили спутниковые снимки, которые подтверждают информацию об обстреле российскими войсками из "Града" и артиллерии территории Украины.

Об этом в своем Твиттере сообщил журналист CBS News, передает Украинская правда.

"США утверждают, что это изображение показывает несколько запусков ракет из России, направленных на украинских военных", - отметил журналист.

Читайте такжеРоссия продолжает отрицать концентрацию своих войск на границе с Украиной

"По данным США, это показывает работу артиллерии, которую можно найти только в российских военных частях", - добавил он.

В свою очередь посол США в Украине Джеффри Пайетт отметил: "Это доказательства того, что российские войска обстреляли через границу украинские силы, а сепаратисты использовали артиллерию, предоставленную из России".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter