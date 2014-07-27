США показали снимки, как Россия ведет артиллерийский обстрел по Украине
В США утверждают, что Россия запускает ракеты, направленные на украинские воинские части.
США предоставили спутниковые снимки, которые подтверждают информацию об обстреле российскими войсками из "Града" и артиллерии территории Украины.
Об этом в своем Твиттере сообщил журналист CBS News, передает Украинская правда.
"США утверждают, что это изображение показывает несколько запусков ракет из России, направленных на украинских военных", - отметил журналист.
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"По данным США, это показывает работу артиллерии, которую можно найти только в российских военных частях", - добавил он.
В свою очередь посол США в Украине Джеффри Пайетт отметил: "Это доказательства того, что российские войска обстреляли через границу украинские силы, а сепаратисты использовали артиллерию, предоставленную из России".
US releases images alleging attacks on Ukraine from Russia says self-propelled artillery only found in Russian units pic.twitter.com/yLEOU9AAy2
- cbsMcCormick (@cbsMcCormick) 27 июля 2014
Artillery Strikes Within Ukraine (23 July 14) pic.twitter.com/oXnzurosM7
- Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) 27 июля 2014
Multiple Rocket Launcher Strikes Within Ukraine (21 July 14) pic.twitter.com/i6IgcCkAl2
- Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) 27 июля 2014