Bloomberg: Представители США заявили, что Россия ведет артиллерийский обстрел по Украине

Дэвид Лерман и Тони Капаччо в статье под названием «Представители США заявили, что Россия ведет артиллерийский обстрел по Украине», опубликованной на сайте Bloomberg.com, сообщают о том, что США заявили, что Россия ведет артиллерийский обстрел украинской территории через границу. Впервые американские чиновники публично подтвердили ​непосредственное участие России в боевых действиях на стороне сепаратистов.

«Россия ведет артиллерийский обстрел со своей территории по позициям украинских военных», – сообщила сегодня пресс-секретарь Госдепартамента Мари Харф журналистам в Вашингтоне, не представив никаких доказательств, сказав, что это просто информация от «наших друзей из разведки».

Эти обвинения расходятся с утверждениями российских властей о том, что Россия не помогает пророссийским повстанцам, которые противостоят украинским войскам на востоке Украины. После того как 17 июля был сбит гражданский самолет, в результате чего погибли 298 пассажиров и членов экипажа, появляется все больше и больше вопросов о роли России.

Американские власти заявили о том, что ракета, выпущенная из зенитного комплекса класса «поверхность-воздух» с территории, находящейся под контролем повстанцев в восточной Украине, сбила самолет, но при этом воздержались от того, чтобы обвинить Россию в непосредственном участии.

Артиллерийский огонь из российских воинских частей вблизи границы, был направлен ​​на позиции украинских военных, как сообщил полковник армии Стив Уоррен, пресс-секретарь Пентагона.

«Нет сомнений в том, что это эскалация» военного участия России, сказал Уоррен.

Обстрел украинских военных позиций начался около двух недель назад, как сообщил сотрудник разведывательных служб США, не уполномоченный высказываться публично. Для обстрела использовали артиллерию, а не мобильные пусковые ракетные установки, сказал чиновник.

Более сложные пусковые установки

На сегодняшнем брифинге Мари Харф также сообщила, что у США есть «новые доказательства того, что россияне собираются поставить несколько более сложных и более мощных многозарядных пусковых установок мятежникам в Украине».

Мари Харф, бывший пресс-секретарь Центрального разведывательного управления, отказался комментировать, каким образом США пришли к выводу о намерениях и действиях россиян. «Я не могу рассказать вам, на чем основана эта информация», – сказала она.

Три американских сотрудника спецслужб, которые 22 июля провели брифинг для журналистов, на котором обсуждался вопрос о крушении малазийского самолета, сообщили о том, что у них есть доказательства того, что Россия поставляла сепаратистам тяжелое оружие, в том числе несколько ракетных установок и танков. Чиновники, которые обсуждали секретную информацию на условиях анонимности, также обнародовали фотографию, на которой, по их словам, изображена база под Ростовом, на которой обучают повстанцев, участвующих в боевых действиях на востоке Украины.

Они ничего не сказали о времени, когда был произведен прямой артиллерийский обстрел территории Украины из России.

Более жесткие санкции

Эти заявления о причастности России были сделаны в то время как США оказывают давление на европейских союзников, чтобы они ввели более жесткие экономические санкции против России. Европейский союз готовится принять меры против высшего руководства российских спецслужб и силовиков, как сообщается в проекте документа, полученного Bloomberg News.

В Киеве премьер-министр Арсений Яценюк подал в отставку после того как распалась парламентская коалиция, а президент Петр Порошенко сообщил о своей поддержке досрочных выборов.

Даже сейчас, когда угроза экономических санкций против России возрастает, президент Владимир Путин будет сопротивляться давлению Запада, который призывает отказаться от помощи мятежникам, потому что не хочет выглядеть слабым, по словам трех человек, которые осведомлены о том, о чем говорят в Кремле.