The Australian: Если РФ наложит вето на резолюцию о расследовании малазийского самолета, её ждут негативные последствия

Об этом говорится в статье Джареда Оуэнса под названием «Если Россия наложит вето на резолюцию о расследовании малазийского самолета, её ждут негативные последствия, предупредил премьер-министр Австралии Тони Эбботт», опубликованной в австралийской газете The Australian.

Премьер-министр Австралии говорил с восемью мировыми лидерами, в том числе и с российским президентом, чтобы призвать их поддержать проект резолюции, которая позволит забрать останки погибших при крушении самолета Малазийских авиалиний и начать расследование под руководством голландских экспертов.

Дипломатическим толчком стало назначение бывшего руководителя силовых служб Австралии Ангуса Хьюстона, который является руководителем австралийской группы экспертов, которая занимается расследованием крушения самолета Малазийских авиалиний, личным представителем Эбботта в Киеве.

Совет Безопасности ООН должен был собраться сегодня утром, чтобы проголосовать за австралийский проект резолюции, согласно которому пророссийские сепаратисты, которые, предположительно, могли сбить самолет ракетой, должны обеспечить «полный и неограниченный доступ» к месту крушения самолета на востоке Украины.

Россия, как постоянный член Совета Безопасности, имеет право осуществлять свое право вето, чтобы отменить резолюцию.

Но г-н Эбботт, на вопрос о том, как Австралия воспримет вето России, ответил: «очень, очень плохо».

«Порядочность и справедливость требуют единодушного одобрения этой резолюции», – сказал он.

«Но, как мы все знаем, сейчас очень трудное и страшное время, и неправильно быть слишком уверенным по поводу того, что может ожидать нас в будущем».

Г-н Эбботт был в числе тех мировых лидеров, которые громче всех обвиняли Россию в попытке умыть руки и показать свою непричастность к катастрофе, а также в том, что российским властям не удалось должным образом обеспечить безопасность в зоне крушения самолета, в результате которого погибли 298 человек, в том числе 37 граждан и жителей Австралии.

Он сегодня потребовал полномочий очистить место крушения от повстанцев, сказав: «Дать возможность этим людям контролировать место крушения – это то же самое, что дать возможность преступникам контролировать место преступления».

Госсекретарь США Джон Керри также заявил о «чрезвычайных косвенных доказательствах» того, что авиалайнер был сбит повстанцами, которых поддерживает и вооружает Россия, назвав это «моментом истины для России».

Г-н Эбботт говорил с Владимиром Путиным накануне и сообщил, что президент России сказал «правильные вещи».

«Теперь он должен действовать также хорошо, как говорит», – сказал премьер-министр в интервью радио Macquarie.

Владимир Путин во время переговоров с г-ном Эбботтом и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте пообещал сотрудничать с мировыми лидерами, желающими получить доступ к месту крушения.

Однако постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин заявил, что его страна по-прежнему имеет замечания к тексту резолюции, заявив, что «она не совсем точно отражает необходимость беспристрастного международного расследования».

Британия обвинила Россию в том, что она предлагает поправку за поправкой, чтобы удалить целый абзац.

Г-н Эбботт сегодня днем ​​сказал, что он лично просил четырех из пяти представителей стран, которые являются постоянными членами Совета Безопасности, поддержать австралийский проект резолюции, и что поддержка мирового сообщества растет.

«Позиция лидеров, с которыми я разговаривал, сейчас намного тверже и суровее, чем она была в течение суток сразу после крушения самолета ... так и должно быть, поскольку все больше и больше фактов появляются об этом ужасном, ужасном событии», – сказал г-н Эбботт.

«С каждым днем состояние тел погибших, очевидно, ухудшается, с каждым днем место падения самолета становится все более загрязненным, и мы просто обязаны действовать здесь так быстро, как только позволяют нам наши человеческие способности».

Австралийский проект резолюции требует, чтобы пророссийские сепаратисты обеспечили «полный и неограниченный доступ» к месту крушения самолета, которое г-н Эбботт описал как «полный хаос».

«Мы сделаем все возможное, чтобы разработать резолюцию, против которой, учитывая данные обстоятельства, ни один разумный человек не может возражать. Вот что мы сделаем. Она не будет расплывчатой и полной намеков, она будет такой, что ни один разумный человек не сможет возражать против неё», – сказал г-н Эбботт.

«После того, как эта резолюция будет принята, стоит ожидать последствий, и в первую очередь это будет эвакуация тел погибших, обеспечение мер безопасности на месте падения самолета и осуществление правосудия».

Г-н Эбботт сообщил о том, что бывший главный маршал авиации Хьюстон был отправлен в Киев в качестве его личного представителя, а также за границу, в основном в Киев, отправились 45 других чиновников, в том числе следователи федеральной полиции и воздушного транспорта.

Премьер-министр сказал, что главный маршал авиации Хьюстон обеспечит «влияние, заверение и координацию, которые нам необходимы во время инцидентов такого значения».

Глава национального бюро транспортной безопасности Австралии Мартин Долан предупредил о том, что не удастся быстро получить ответы, и что расследование может затянуться на целый год.

Военно-транспортный самолет RAAF C-17 находится в режиме ожидания в случае, если он понадобится на месте крушения.

Г-н Эбботт сказал, что он начал общаться с семьями погибших австралийцев, и готов говорить с каждой семьей, которая этого захочет.

Премьер-министр говорил с лидерами России, США, Великобритании, Франции, Нидерландов, Малайзии, Украины, Германии и Новой Зеландии, призывая их поддержать проект резолюции.

Министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп проведет переговоры с министром иностранных дел Голландии Франсом Тиммермансом и главой МИД Великобритании Филиппом Хэммондом.

Обращаясь к гражданам и жителям Австралии в связи с трагическим крушением самолета, г-жа Бишоп добавила: «Для Австралии многое поставлено на карту в этом случае», – сказала она.

«Они были убиты, и австралийское правительство не успокоится, пока мы не сможем доставить тела погибших австралийским семьям, которые ждут их».

Г-жа Бишоп призвала воюющие стороны вернуть останки потерпевших, предупредив о том, что не следует их использовать в качестве «пешек» в политической борьбе в регионе.

«Сейчас не время использовать тела погибших в качестве заложников или пешек в украинско-российском конфликте», – сказала она.

«Настало время вернуть тела погибших домой, и пора начать расследование, чтобы определить, кто несет ответственность за это зверство».

Резолюция ООН призывает все заинтересованные стороны в регионе принимать участие в международном расследовании инцидента.

Согласно резолюции, все военные действия, в том числе со стороны вооруженных групп, должны быть «немедленно прекращены в ближайших окрестностях места катастрофы, чтобы обеспечить защиту и безопасность международного расследования».

Она «осуждает самым решительным образом» действия, которые привели к падению самолета.

Резолюция требует, чтобы вооруженные группы, контролирующие зону, «воздерживались от любых действий, которые могут поставить под угрозу целостность места крушения ... и немедленно обеспечили безопасный, надежный, полный и неограниченный доступ к месту падения и его окрестностям для проведения соответствующих следственных действий».

Не упоминая конкретно Россию, резолюция «призывает все государства и субъекты в регионе в полной мере сотрудничать для проведения международного расследования инцидента».

В её тексте также содержится призыв к странам соблюдать международные правила безопасности гражданской авиации «в целях предотвращения повторения подобных инцидентов, а также требование о том, чтобы все государства и другие субъекты воздерживались от актов насилия, направленных против гражданских самолетов».

Один западный дипломат сказал, что трудно понять, что русские собираются предпринять, добавив, что Москва находится под огромным давлением. Дипломат не исключил возможность того, что Россия может попросить больше времени, чтобы изучить текст.

«Это момент истины для России», – сказал г-н Керри. «Россия поддерживает этих сепаратистов. Россия вооружает этих сепаратистов. Россия готовит этих сепаратистов, и Россия до сих пор не сделала то, что необходимо для того, чтобы попытаться обуздать их».

Кроме того, он сказал, что администрация Обамы надеется, что крушение самолета будет способствовать тому, что Евросоюз быстрее поддержит расширение санкций в отношении России в связи с действиями в Украине.

«Мы надеемся, что это станет сигналом к пробуждению для некоторых стран в Европе, которые неохотно хотели двигаться вперед», – сказал г-н Керри, напомнив о том, что Президент США Барак Обама ввел новые санкции в отношении России за день до крушения самолета.

Во время телевизионных интервью г-н Керри говорил о совместных отчетах американских разведывательных служб и социальных медиа, которые, по его мнению, очень ясно указывают на то, что именно сепаратисты сбили самолет с помощью поставленного из России ракетного комплекса класса «земля-воздух».

«Очевидно, что этот комплекс передали из России в руки сепаратистов», – сказал он.

Подлинность видео, на котором видно, как эта пусковая установка без одной ракеты, покидала место, откуда, по всей видимости, был совершен запуск, была установлена, сказал он.

Заместитель лидера оппозиционных сил Австралии Таня Плиберсек сказала, что австралийцы были «шокированы и потрясены» обструкционизмом сепаратистов.

«Совершенно неприемлемым является то, что доступ к месту падения для эвакуации тел в настоящее время затруднен», – сказала г-жа Плиберсек.