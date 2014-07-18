СНБО предоставил доказательства, что украинский Су-25 был сбит российским истребителем (аудио)

Об этом сообщает пресс-служба СНБО. "16 июля в 18.55 военная разведка зафиксировала применение самолетов ВВС вооруженных сил (ВС) России против украинского самолета Су-25 в районе Амвросиевки", - говорится в сообщении.

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"На территории России в Ростовской области в районе Матвеев Курган-Новошахтинск нашей разведкой сопровождался полет самолета МиГ-29 из состава 19 истребительного авиационного полка 1-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования воздушных сил России", - говорится в сообщении.

"В период с 18.48 по 19.49 (по киевскому времени) наземный пункт управления авиации ВС РФ (позывной "Рапира") осуществлял наведение российского самолета МиГ-29 (позывной летчика "221") для уничтожения воздушной цели на территории Украины", - отметили в СНБО.

Кроме того, сообщается, что "пилот МиГ-29 ВВС ВС РФ во время полета в сторону государственной границы Украины на курсе 150-330 градусов (направление Ростов на Дону-Донецк в районе Матвеев Курган-Амвросиевка) в течение 5-7 минут наводился командным пунктом на самолет воздушных сил ВС Украины для его поражения".

"Барражирование российского истребителя МиГ-29 осуществлялось на высоте 8850 м, а захват украинского самолета ракетным вооружением МиГ-29 осуществлялось на высоте 8250 м. Дальность между самолетами составляла 35-40 км", - подчеркнули в СНБО.

Для поражения цели командованием ВВС ВС России было дано указание пилоту МиГ-29 на применение только ракет класса "воздух-воздух" типа Р-27Т среднего радиуса действия с инфракрасной системой самонаведения.

"Данный тип ракет не фиксируется системой предупреждения об облучении СПО-15 самолета Су-25, а также спутниковыми системами разведки и наблюдения после пуска.

Другой особенностью ракет типа Р-27 является то, что они производятся в Украине, имеют маркировку производственного предприятия "Артем" (Киев) и в случае обнаружения их обломков невозможно идентифицировать как российское вооружение", - отметили в СНБО.

Во время воздушного боя, российский истребитель трижды наводился на украинский самолет для гарантированного пуска ракеты. После захвата цели с помощью бортовой квантовой оптико-локационной станции МиГ-29 нанес один ракетный удар по самолету воздушных сил ВС Украины.

Благодаря мастерству украинского пилота и выполненных им противоракетных маневров прямого попадания в самолет и его уничтожения не было. Ракета попала в сопло двигателя и пилот совершил аварийную посадку.

В свою очередь, нанести повторный удар по Су-25 помешал недостаток опыта у российского пилота, длительное время наведения на украинский самолет и нехватка горючего в баках. Самолет МиГ-29 был посажен в аварийном режиме на ближайшем аэродроме в Ростовской области.

Авиация России продолжает ведение воздушной разведки и патрулирование вдоль украинско-российской границы. 17 июля в 11.40 пограничники зафиксировали полет 8 российских вертолетов вдоль линии границы напротив участка ответственности отдела пограничной службы "Амвросиевка" Донецкого отряда. В 03.55 18 июля зафиксирован полет беспилотного летательного аппарата вдоль береговой полосы в направлении Новоазовска.

Переговоры российского пилота с базой, перехваченные разведкой