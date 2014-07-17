СНБО: Российский военный самолет сбил украинский Су-25

Военный самолет Вооруженных сил РФ сбил украинский Су-25, который выполнял задачи на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра РНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

Читайте такжеЖена пленного летчика Ан-26 просит руководство Украины помочь спасти ее мужа

«16 июля около 19.00 со стороны России осуществлена очередная провокация. Военный самолет Вооруженных сил РФ нанес ракетный удар по самолету Су-25 Вооруженных сил Украины, который выполнял задачи на территории Украины», - сказал он.

«Наш самолет был сбит, летчик катапультировался и был эвакуирован в безопасное место», - заявил пресс-секретарь СНБО.

Читайте такжеУкраинская военная авиация возобновила полеты в зоне АТО

«Летчик цел, ранений нет», - добавил он.

В свою очередь, Минобороны отмечает, что самолет Су-25М1 был сбит во время выполнения задания в районе г. Амвросиевка.

"Во время разворота самолета он был обстрелян в хвостовую часть от границы с Российской Федерацией", - отмечают в ведомстве и добавляют, что вероятно обстрел был осуществлен ракетами класса «воздух - воздух» с военных самолетов ВС РФ, которые патрулировали в паре границу в определенном районе.