Российский военный самолет сбил украинский Су-25 в небе Донбасса.

Об этом сообщают в Министерстве обороны Украины.

Отмечается, что 16 июля около 19.00 в районе м. Амвросиевка Донецкой области самолет Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Су-25М1 выполнял задание. Во время разворота самолета он был обстрелян в хвостовую часть от границы с Российской Федерацией.

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"Таким образом со стороны России осуществлена очередная провокация. Вероятно обстрел был осуществлен ракетами класса «воздух - воздух» с военных самолетов Вооруженных Сил РФ, которые патрулировали в паре границу в определенном районе", - отмечают в министерстве.

Уточняется, что самолет Су-25М1 был сбит, летчик катапультировался и был эвакуирован в безопасное место.