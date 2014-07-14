Москва может пойти на ответные "точечные удары" по Украине – источник

Москва рассматривает возможность нанесения "точечных ответных ударов"по украинской территории.

Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

"Наше терпение не безгранично",— заявил он, при этом оговорившись, что речь идет не о какой-либо масштабной акции, а исключительно о целенаправленных единичных ударах по позициям, «откуда ведется огонь по российской территории».

Ранее о возможности нанести удар по территории Украины заявил вице-спикер Совета федерации Евгений Бушмин.

Как сообщал УНИАН, в Москве заявили про якобы обстрел российской территории со стороны Украины.

По непроверенным утверждениям российских СМИ, якобы выпущенный с территории Украины фугас попал в жилой дом в Донецке Ростовской области, в результате чего погиб один гражданин РФ, а одна женщина была тяжело ранена.