В Совете федерации России уже говорят о точечных ударах по Украине

Такое мнение высказал вице-спикер Совета федерации России Евгений Бушмин. "Последние 2 недели я находился в Ростовской области, разговаривал с теми, кто там служит. Складывается такое ощущение, что если раньше обстрелы не были направлены против российских пограничников, то сейчас все чаще устраивают провокации, потому что иного способа вынудить нас вступить в противостояние с украинскими силовиками нет", - сказал он, передают РИА Новости.

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При этом Евгений Бушмин добавил, что бороться с такой ситуацией стоит по примеру США и Евросоюза. "Надо использовать точечное оружие, в том числе и как Израиль, чтобы уничтожить тех, кто этот фугас (в российский Донецк) запустил", - считает политик.

Он напомнил, что израильские власти в случае подобных обстрелов их территории вычисляют, откуда запускается ракета, и точечно уничтожают пусковую установку. "Нужно сделать показательно, если это была артиллерийская установка, она должна быть ликвидирована, нужно предъявить общественности сам факт - что любая атака против России будет пресечена. Нужен точечный адекватный ответ", - заявил вице-спикер Совета федерации РФ.

Напомним, в городе Донецк Ростовской области недалеко от границы Украины в жилой дом якобы попал боевой снаряд.