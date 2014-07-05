В Донецке в районе аэропорта слышны взрывы, в небе летают самолеты

В Донецке в настоящее время в районе аэропорта слышны взрывы, в небе видны самолеты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

«По состоянию на 12.30 ситуация в городе напряженная. Появились слухи о том, что ополчены из Славянска и Краматорска движутся в сторону Донецка. Однако официального подтверждения данной информации нет», - сказано в сообщении.

В связи с тем, что в районе Донецкого аэропорта слышны взрывы, в небе над ним видны самолеты, горсовет просит «жителей домов, расположенных вблизи аэропорта, не покидать пределы своих квартир, не подходить к окнам и не выходить на улицу без крайней необходимости».

Как сообщал УНИАН, сегодня силы АТО выбили из Славянка большое количество террористов, которые направились в Краматорск.

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Позже в соцсетях появились сообщения, что тысячи террористов из Славянска и Краматорска движутся в Донецк.

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