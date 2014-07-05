Славянск освобожден от террористов: захваченные здания и блок-посты - пусты

Пророссийские террористы ушли из Славянска. Ими оставлены захваченные ранее здания и все блок-посты по направлению Краматорска.

Об этом сообщают очевидцы, находившиеся ранее в плену в Славянском ГОВД и самостоятельно освободившиеся сегодня на рассвете.

По словам очевидцев, они обнаружили отсутствие охраны ночью, но боялись выходить в темноте, ожидая провокаций, передает "Остров".

Люди самостоятельно вышли из Славянского ГОВД, когда рассвело, около 3.40. В кабинетах ГОВД все брошено: вещи, оружие, даже деньги.

Пленные не видели в Славянске ни одного террориста. Они беспрепятственно проехали в Краматорск. По их словам, пусты все блок-посты, находившиеся в направлении Краматорска.

По словам другого источника, в Краматорске наблюдается активное движение по ул. Кима, ведущей в направлении Артемовска. Видны следы танков. Предполагается, что террористы прорываются в этом направлении.

Очевидцы подчеркивают, что большинство сепаратистов одеты в гражданское и передвигаются на гражданских машинах.

Как ранее сообщал УНИАН, колонна террористов из Славянска, несмотря на плотный огонь со стороны украинских военнослужащих, прорвалась в Краматорск.