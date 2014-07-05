В Донецк хотят прорваться более тысячи боевиков из Славянска и Краматорска – Тымчук

В Донецк собираются прорваться более тысячи боевиков из Славянска и Краматорска.

Как пишет в Facebook руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, группировка террористов, прорвавшаяся из Славянска в Краматорск, готовится к дальнейшему прорыву на Донецк.

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В Краматорске к ним примкнули представители местного криминалитета.

"Для выезда из города в настоящее время боевики массово "экспроприируют" легковые автомобили у местного населения. Общая численность группировки, которая готовится к прорыву, – более 1 000 человек", - сообщает Тымчук.

Кроме того, как сообщает донецкий журналист Алексей Мацука, боевики "ДНР" из всех городов области колоннами едут в Донецк.

"Цель террористов Стрелкова - Донецк. Они намерены закрепиться в городе. Местные сепаратисты ДНР уже почти не контролируют ситуацию в городе", - написал журналист в соцсети.

"Оставляют Краматорск полностью. Видели три большие колонны. Уралы, Газели, машины, которые были добыты ими у местных жителей. Тьма просто. Порядка 10 тысяч человек", - сообщил один из очевидцев.

Ранее "Стрелок" и большая часть террористов сбежали из Славянска.