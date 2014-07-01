Журналистка и оператор Hromadske TV взяты в плен боевиками ЛНР

30 июня вечером журналистка Общественного телевидения Настя Станко и оператор были взяты в плен представителями "Луганской народной республики", сообщает пресс-служба канала.

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Официальных заявлений со стороны представителей ЛНР по поводу этого инцидента до сих пор не звучало. По неподтвержденным данным, журналисты были незаконно задержаны в Луганской области во время выполнения профессиональных обязанностей и в настоящее время находятся в Луганске в подвале одного из зданий в центре города.

"Коллектив Общественного телевидения очень обеспокоен захватом журналистов и призывает тех, кто удерживает Настю Станко, предоставить информацию об этой ситуации, о состоянии их здоровья, и условиях, при которых журналисты будут отпущены на свободу", - говорится в сообщении.