Террористы отобрали у спасателей автомобили "на нужды" ЛНР

Об этом рассказали местные жители, пишет Informator.lg.ua.

Отмечается, что в четверг в станично-луганскую часть ГосЧС приехали несколько вооруженных людей, которые представились "войском ЛНР" и, угрожая применением оружия, завладели имуществом спасателей.

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"На нужды республики" отобраны два автомобиля - УАЗ и ГАЗ-66.