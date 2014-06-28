Террористы отобрали у спасателей автомобили "на нужды" ЛНР

01:53, 28 июня 2014
Общество
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На Луганщине террористы отобрали автомобили у спасателей.

REUTERS

Об этом рассказали местные жители, пишет Informator.lg.ua.

Отмечается, что в четверг в станично-луганскую часть ГосЧС приехали несколько вооруженных людей, которые представились "войском ЛНР" и, угрожая применением оружия, завладели имуществом спасателей.

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"На нужды республики" отобраны два автомобиля - УАЗ и ГАЗ-66.

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