Ростовский вербовщик боевиков на Донбасс рассказал, как происходит поиск "добровольцев"
Террористов для отправки на восток Украины вербуют через Интернет в Ростове.
Нападением на Донецкий аэропорт в прошлом месяце руководили наемники из России, которых вербуют в Ростове через Интернет.
Об этом в интервью ВВС рассказал координатор вербовщиков из России Юрий.
Он рассказал, что в "добровольцы" идут разные люди.
"Некоторые добровольцы - вполне благополучные люди, которые отказываются от хорошей жизни. Другим же - нечего терять", - говорит он.
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Издание пишет, что через Интернет Юрий занимается вербовкой россиян, которые готовы воевать в Украине на стороне боевиков.
На сайте группа недавно объявила набор танкистов, пилотов вертолетов и людей, которые знают, как управлять ракетными установками.
Сам Юрий называет действия террористов "вооруженным милосердием".
Но вербовщик отрицает, что власть России предоставляет наемникам помощь и оружие.
"Российские танки, как и автомат Калашникова, - вы можете найти повсюду, даже в далеком Таиланде. Да, они сделаны в России. Но кто знает, как они туда (на Донбасс - прим. ред.) попали?" - заявил он.